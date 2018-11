François Legault et Doug Ford renforcent une relation gagnant-gagnant entre le Québec et l'Ontario







TORONTO, le 19 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Le Québec et l'Ontario travaillent ensemble à soutenir la croissance économique et la création d'emplois, afin de rendre la vie plus abordable aux familles des deux provinces.

Les premiers ministres du Québec et de l'Ontario, François Legault et Doug Ford, ont tenu leur première réunion officielle lundi, à Queen's Park. Ils ont convenu d'établir une relation productive, gagnant-gagnant, qui met l'accent sur la création de richesse dans les deux provinces et sur les moyens de rendre la vie plus abordable aux familles et aux petites entreprises du Québec et de l'Ontario.

Les deux premiers ministres ont réaffirmé leur engagement envers le commerce interprovincial et la nécessité d'introduire une plus grande souplesse dans la réglementation des ventes d'alcool entre les deux provinces. Ils ont convenu que le Québec et l'Ontario feraient la promotion de ces questions à la prochaine rencontre des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du commerce interprovincial, le 23 novembre, ainsi qu'à la réunion des premières et premiers ministres provinciaux et territoriaux qui aura lieu à Montréal, les 6 et 7 décembre prochains.

Les deux hommes ont convenu que le gouvernement fédéral doit fournir une indemnisation immédiate pour tous les coûts engendrés par le passage illégal de personnes migrantes à la frontière canado-américaine. Ils se sont également entendus pour poursuivre les discussions en matière d'énergie et ils ont réaffirmé leur engagement à assurer aux familles et aux entreprises l'accès à une source d'électricité abordable et fiable.

Ils ont également annoncé que les ministres qui détiennent des portefeuilles économiques dans leur cabinet respectif se réuniraient deux fois par année pour discuter de l'accroissement des échanges commerciaux entre le Québec et l'Ontario et de la diversification des économies des deux provinces.

« Nous voulons nous assurer que l'Ontario, le Québec et même le Canada tout entier sont prêts à faire des affaires, a déclaré M. Ford. J'ai hâte de travailler avec le premier ministre François Legault sur les questions de commerce interprovincial, d'indemnisation par le gouvernement fédéral et d'autres sujets qui sont importants pour nos deux provinces. »

« Je suis heureux de voir que le premier ministre Doug Ford est prêt à travailler avec nous sur de nombreux enjeux économiques, tels que l'énergie, le commerce interprovincial et la création de richesses. Cette rencontre marque le début d'une relation encore plus solide entre le Québec et l'Ontario. »

Le premier ministre du Québec a également remercié le premier ministre de l'Ontario pour son accueil et l'a invité à visiter le Québec dans un proche avenir.

Les premiers ministres vont poursuivre leur collaboration sur les enjeux importants pour les populations de l'Ontario et du Québec.

