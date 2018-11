Enstilar® est maintenant remboursé par le Régime d'assurance médicaments du Nouveau-Brunswick pour les adultes atteints de psoriasis vulgaire







THORNHILL, ON, Nov. 19, 2018 /CNW/ - LEO Pharma Canada a annoncé que depuis le 8 novembre 2018, Enstilar® a été ajouté à la liste des médicaments remboursés par le Régime d'assurance médicaments du Nouveau-Brunswick à titre de traitement standard.

Enstilar® (calcipotriol et dipropionate de bêtaméthasone) est un traitement topique sous forme de mousse d'aérosol à appliquer une fois par jour pour la prise en charge du psoriasis vulgaire chez l'adulte.

Le psoriasis vulgaire est une maladie inflammatoire de la peau, chronique et à médiation immunitaire. Cette maladie peut se manifester par des lésions uniques à des endroits très caractéristiques (p. ex., les genoux, les coudes) ou sous forme d'une maladie généralisée, touchant de grandes surfaces corporelles et causant de la douleur, une défiguration et une invalidité1,2. Bien que cette maladie soit surtout diagnostiquée chez les adultes, elle peut survenir à tout âge, autant chez l'homme que chez la femme1.

« La mousse pour vaporisation topique Enstilar® est un traitement efficace, qui est maintenant remboursé par le Régime d'assurance médicaments du Nouveau-Brunswick. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tous les patients dont l'état de santé nécessite un traitement », a déclaré la Dre Irina Turchin, détentrice d'une certification en dermatologie, et qui travaille à Fredericton, au Nouveau-Brunswick.

Le psoriasis vulgaire touche approximativement 1 million de Canadiens, soit environ 3 % de l'ensemble de la population nationale1,3.

« L'utilisation de ce traitement topique, sous ce nouveau format à appliquer, devrait contribuer à promouvoir l'observance thérapeutique. Nous espérons qu'Enstilar® puisse être accessible à tous les patients partout au Canada », a mentionné Kathryn Andrews-Clay, directrice générale à l'Association canadienne des patients atteints de psoriasis.

Enstilar® a déjà été approuvé au Québec par la Régie de l'assurance maladie du Québec (RAMQ) le 1er juin 2017, puis en Saskatchewan (SK), depuis le 1er janvier 2018, il a également été approuvé dans le cadre du programme des Services de santé non assurés (SSNA) le 15 octobre 2018 ainsi que dans le cadre du Programme de médicaments de l'Ontario (PMO) le 31 octobre 2018.

« Aujourd'hui est une journée bien spéciale pour les Néo-Brunswickois atteints de psoriasis », a déclaré Kristian Fick, président de LEO Pharma Canada. « LEO Pharma s'est donné comme mission d'aider les gens à avoir une peau en santé. Nous félicitons la décision du Régime d'assurance médicaments du Nouveau-Brunswick d'avoir ajouté Enstilar® à la Liste des médicaments; cela nous fait franchir un autre pas vers l'accomplissement de notre mission. LEO souhaite collaborer avec les autres provinces et territoires pour veiller à ce que tous les patients aux prises avec le psoriasis puissent avoir accès à Enstilar®. »

À propos d'Enstilar®

Enstilar® est une mousse d'aérosol contenant 50 ?g de calcipotriol (sous forme de monohydrate)/g et 0,5 mg de bêtaméthasone (sous forme de dipropionate)/g. Il est indiqué pour le traitement du psoriasis vulgaire chez les adultes pendant une période maximale de 4 semaines. Le traitement du psoriasis consiste à appliquer, en moyenne, 120 g (2 canettes de 60 g) d'Enstilar® une fois par jour sur la région atteinte pendant une période pouvant aller jusqu'à quatre semaines4-7. Enstilar® est offert au Canada depuis novembre 2016 et, actuellement, on estime à 50 000 le nombre de Canadiens ayant reçu une ordonnance d'Enstilar®.

À propos de LEO Pharma A/S

LEO Pharma aide les gens à avoir une peau en santé. En offrant des solutions de soin aux patients dans plus de 130 pays à travers le monde, la société apporte son soutien aux personnes pour prendre soin de leurs problèmes de peau. Fondée en 1908 et détenue par la Fondation LEO, la société de soins de santé basée au Danemark dédie depuis des décennies sa recherche et son développement aux médicaments et aux solutions destinés aux personnes souffrant de maladies cutanées. En 2017, LEO Pharma employait environ 5 200 collaborateurs dans le monde. Aider les patients au Canada, voilà ce que fait LEO Pharma Canada, une division de LEO Pharma A/S, depuis plus de 30 ans. Pour plus de renseignements au sujet de la gamme de produits de LEO Pharma et de son engagement à faire progresser les soins dermatologiques au Canada, veuillez consulter le site : www.leo-pharma.ca.

