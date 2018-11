/R E P R I S E -- Avis aux médias - La Coupe Dobson de l'Université McGill reçoit une importante aide financière pour son 10e anniversaire/







MONTRÉAL, le 15 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Les médias sont invités à l'annonce publique d'un don important versé à l'Université McGill qui financera la Coupe Dobson, concours de démarrage d'entreprise de McGill, et fournira des fonds supplémentaires aux étudiants entrepreneurs pour le lancement de leur entreprise.

L'annonce aura lieu en présence, notamment, de M. Louis Vachon, président et chef de la direction de la Banque Nationale du Canada, de la Pre Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill, et de la Pre Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne de la Faculté de gestion Desautels.

Quoi : Annonce d'un don à l'Université McGill



Qui : M. Louis Vachon, président et chef de la direction, Banque Nationale du Canada

Pre Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de l'Université McGill

Pre Isabelle Bajeux-Besnainou, doyenne, Faculté de gestion Desautels



Quand : Le lundi 19 novembre 2018, de 10 h à 11 h 30 10 h Présentations et expositions sur de jeunes pousses par des étudiants et des entreprises participant au programme du Centre Dobson; entrevues avec les médias 10 h 15 Début de l'annonce 11 h Fin de l'annonce



Où : Faculté de gestion Desautels

Pavillon Armstrong

Université McGill

3420, rue McTavish, 3e étage

SOURCE Université McGill

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 06:00 et diffusé par :