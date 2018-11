Singapour nommée ville intelligente de 2018 lors du congrès mondial Smart City Expo







BARCELONE, Espagne, November 19, 2018 /PRNewswire/ --

La ville de Singapour a été élue ville intelligente de 2018 lors du congrès mondial des villes intelligentes (Smart City Expo World Congress) à l'occasion d'un gala récompensant les initiatives et projets les plus remarquables du secteur de l'innovation et de la transformation urbaines. Le projet Smart Nation visant à transformer la cité asiatique en une référence mondiale en matière de solutions urbaines intelligentes, grâce à un large éventail de solutions - notamment des algorithmes de routage dynamique pour bus publics, des portails parent-enseignant en temps réel, ou encore une analyse prédictive des fuites dans les conduites d'eau - a valu à la ville cette distinction.

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpg )



(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/713858/Smart_City_Expo_World_Congress__Logo.jpg )



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/786132/Smart_City_Awards.jpg )



L'édition 2018 du congrès mondial sur les villes intelligentes, le Smart City Expo World Congress (SCEWC), organisé par la Fira de Barcelona pour les villes intelligentes, a clôturé sa huitième édition après avoir battu tous ses records précédents. En trois jours, l'événement a rassemblé plus de 700 villes des cinq continents, 844 exposants, plus de 400 intervenants et plus de 21 000 participants, soit 17 % de plus qu'en 2017. L'événement a été organisé conjointement avec Iwater, le salon du cycle intégral de l'eau, le deuxième congrès sur la mobilité intelligente, le Sharing Cities Summit, les C40 Talks et le forum Digital Future Society organisé conjointement avec Mobile World Capital Barcelona.

Pour le directeur de l'événement, Ugo Valenti, 2018 a « ouvert de nouveaux domaines d'exploration au congrès mondial Smart City Expo » et, parce que « cette année, nous nous sommes concentrés sur la transformation des métropoles actuelles en environnements plus conviviaux, la croissance vécue nous encourage, tout comme la communauté de l'innovation urbaine, à persévérer dans cette direction. » « Il est plus clair que jamais qu'il est de notre responsabilité, aussi bien individuellement et collectivement, de capitaliser sur les outils que nous avons pu observer ces jours-ci à Barcelone pour transformer nos villes et en faire les meilleurs endroits possibles pour nous-mêmes et les générations à venir, » a-t-il ajouté.

Le congrès a rassemblé certains des plus grands experts en innovation urbaine, parmi lesquels Rufus Pollock, économiste et fondateur d'Open Knowledge International, Andrew Keen, économiste et auteur de « How to fix the Future » et « Cult of the Amateur », Víctor Pineda, spécialiste du développement social et défenseur des droits des personnes handicapées, et Muhammad Yunus, entrepreneur social, banquier et économiste bangladais, lauréat 2006 du prix Nobel de la paix. Mais le SCEWC a également rassemblé des entreprises de premier plan telles qu'Alstom, Bosch, Cellnex, Cisco, Dassault, Deloitte, FCC, Ferrovial, FiWare, Hexagon, Huawei, Indra, Mastercard, McKinsey, Microsoft, Deutsche Telekom, Engie, Mshereib Properties, Nec, Ntt, SAP, Siemens, Suez et Urbaser.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2018 à 04:00 et diffusé par :