Fin du lockout chez Pages Jaunes

Les employés des ventes syndiqués du Québec seront de retour au travail dès le 20 novembre 2018

MONTRÉAL, le 18 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) («?Pages Jaunes?» ou la «?Compagnie?») annonce aujourd'hui que les employés des ventes du Québec ont ratifié une nouvelle entente collective de trois ans et qu'ils seront de retour au travail dès le mardi 20 novembre 2019.

« Nous sommes heureux du soutien manifesté par nos collègues du Québec lors de la ratification d'une nouvelle convention collective d'une durée de trois ans », a déclaré David Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes. « Non seulement cette nouvelle entente nous donne la flexibilité nécessaire pour opérer dans un marché hautement concurrentiel, mais elle nous permet de rémunérer nos équipes de vente en fonction de leurs performances exceptionnelles, de leur capacité à générer des revenus pour la Société et de leur rôle dans le succès de nos clients. La signature de cette entente constitue une étape clé dans notre approche destinée à bien servir nos clients et à générer des résultats positifs. »

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411.ca, 411.ca, Bookenda.com, ainsi que les applications mobiles PJ, PJ Shopwise, PJ Resto, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pages Jaunes est également un chef de file dans l'offre de solutions publicitaires nationales par l'entremise de ses entreprises dédiées pour répondre aux besoins en matière de marketing des grandes marques nord-américaines, y compris Mediative et JUICE. Pour plus d'information, visitez notre site Web au www.entreprise.pj.ca.

