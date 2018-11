Le Noël d'Urgences-santé pour les enfants malades : un incontournable du Défilé du Père Noël Destination centre-ville!







Plus de 50 jeunes patients rencontreront le père Noël

MONTRÉAL, le 17 nov. 2018 /CNW Telbec/ - Ayant à coeur de s'engager auprès de sa communauté, la Corporation d'Urgences-santé est fière de participer pour une 22e année au Défilé du Père Noël Destination centre-ville en permettant à 58 enfants malades et à leur famille de vivre la magie des Fêtes. Plus d'une centaine d'employés bénévoles, dont plusieurs paramédics, prendront soin des jeunes patients alors qu'ils rencontreront le père Noël et la fée des étoiles, ce samedi 17 novembre au centre-ville de Montréal.

« Pour Urgences-santé, cette célébration est notre tradition du temps des Fêtes, en plus d'être un des événements préférés de nos employés, qui chaque année, veulent offrir de leur temps pour être témoins du regard émerveillé des enfants à l'arrivée du père Noël. Je tiens d'ailleurs à les remercier, car c'est grâce à leur dévouement et à leur implication que cet événement est une réussite depuis maintenant 22 ans!, a affirmé le président et directeur général d'Urgences-santé, Nicola D'Ulisse. Au cours des années, nous avons égayé la vie de près d'un millier de familles traversant des moments difficiles en leur offrant cet instant de répit. Nous sommes très heureux de pouvoir offrir un Noël à l'extérieur de l'hôpital à ces jeunes patients. Cette journée réchauffe le coeur des familles présentes et donne un sens à ce que nous faisons », a conclu M. D'Ulisse.

Une nouvelle collaboration avec le Phare Enfants et Familles

En plus des quatre centres hospitaliers montréalais déjà partenaires depuis plusieurs années, soit le CHU Sainte-Justine, le Centre de réadaptation Marie Enfant, l'Hôpital Shriners pour enfants ainsi que l'Hôpital de Montréal pour enfants, Urgences-santé est heureuse de pouvoir compter sur une toute nouvelle collaboration le Phare Enfants et Familles, la première maison de soins palliatifs pédiatriques au Québec.

Le prédéfilé d'Urgences-santé : nos ambulances en vedette!

Pour l'occasion, Urgences-santé déploiera 15 ambulances, 4 autobus adaptés ainsi que 4 autobus voyageur pour le transport des enfants et de leurs familles. Les ambulances défileront sur la rue Sainte-Catherine Ouest jusqu'au Square Phillips, l'espace qui lui est réservé. En incluant les familles, près de 200 personnes seront accueillies au Square Phillips par nos bénévoles. Cette année, notre organisation a voulu bonifier l'expérience offerte aux jeunes patients en améliorant son site. Pour les faire patienter avant l'arrivée tant attendue du père Noël, un chapiteau chauffé sera aménagé avec entre autres de l'animation, une section de lecture de contes, une station de bricolage et un sapin de Noël à décorer! Les enfants recevront également tous un cadeau, une gracieuseté de l'Armée du Salut.

Le Défilé du Père Noël Destination centre-ville

Présenté par Destination centre-ville et produit par le Carnaval de Québec, le Défilé du Père Noël Destination centre-ville rassemble plus de vingt chars allégoriques incluant ceux de la Fée des étoiles et du père Noël, en plus d'une panoplie d'artistes qui viendront égayer le parcours. Plusieurs surprises feront passer une journée magique à tous, petits et grands.

Le Noël d'Urgences-santé pour les enfants malades ne serait pas possible sans l'aide de nos partenaires. Merci à nos partenaires McDonald, Eventure, Sanivac, l'Armée du Salut et Gradin RD.

À propos de la Corporation d'urgences-santé

La Corporation d'urgences-santé est la plus grande organisation de services préhospitaliers du Québec. Elle emploie 1 400 personnes, dont plus de 940 paramédics et 100 répartiteurs médicaux d'urgence qui desservent la population de Montréal et Laval. Elle reçoit plus de 390 000 appels par année.

SOURCE Urgences-santé

Communiqué envoyé le 17 novembre 2018 à 08:02 et diffusé par :