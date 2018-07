Avis aux médias - Visite de la ministre McKenna dans le sud-ouest de l'Ontario pour soutenir des mesures visant à contrer les changements climatiques et à protéger l'environnement







TORONTO, le 17 juill. 2018 /CNW/ - L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, se rendra dans le sud-ouest de l'Ontario les 18 et 19 juillet prochains pour faire de nouvelles annonces concernant la protection de la nature et des endroits que les Canadiens adorent ainsi que pour rencontrer d'importants intervenants pour discuter des changements climatiques. La ministre McKenna mettra l'accent sur les mesures prises par le gouvernement du Canada pour protéger l'environnement, stimuler l'économie et bâtir un avenir plus durable pour les générations à venir.

Événement : Importante annonce du gouvernement du Canada et de la Bruce Trail Conservancy concernant l'expansion du parc national de la Péninsule-Bruce



L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, fera une importante annonce concernant l'expansion du parc national de la Péninsule-Bruce.



Date : Mercredi 18 juillet 2018 Heure : 9 h 15

Les représentants des médias sont invités à se présenter à l'événement avant 9 h. Lieu : Harbourfront Centre, Canada Square

235 Queens Quay West

Toronto (Ontario) M5J 2G8

Événement : Visite de VeriForm et séance de photos à l'intention des médias



En compagnie de représentants de la collectivité locale et de différents intervenants, la ministre McKenna visitera les installations de VeriForm, une entreprise de fabrication de produits en métal qui a choisi d'investir pour réduire ses émissions de carbone et devenir plus concurrentielle.



Date : Mercredi 18 juillet 2018 Heure : De 14 h à 14 h 45 (HAE) Lieu : 20, chemin Lindsay

Cambridge (Ontario) N1R 7K6

Événement : Visite au Bay Area Climate Change Office, point de presse et séance de photos



Le Bay Area Climate Change Office est le fruit d'une collaboration entre le Mohawk College et les villes de Hamilton et de Burlington.



Date : Jeudi 19 juillet 2018 Heure : De 9 h 35 à 10 h 45 (HAE) Lieu : Mohawk College (Fennell Campus)

135, avenue Fennell Ouest

Hamilton (Ontario) L9C 0E5

Événement : Annonce sur la protection et la restauration des Grands Lacs et point de presse





La ministre McKenna investit dans la nature et la conservation et annoncera l'octroi d'un soutien du gouvernement fédéral pour protéger et restaurer les ressources d'eau douce du Canada.



Date : Jeudi 19 juillet 2018 Heure : De 15 h 30 à 16 h 30 (HAE) Lieu : Marina Sugarloaf Harbour

3 Marina Drive

Port Colborne (Ontario) L3K 6C6

Les représentants des médias qui désirent assister à l'un ou l'autre des événements ci-dessus sont priés de s'inscrire par courriel auprès des Relations avec les médias d'Environnement et Changement climatique Canada.

Veuillez noter que les représentants des médias doivent arriver 15 minutes avant le début des événements afin de recevoir leur accréditation.

