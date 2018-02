Conservation de la nature Canada applaudit les nouveaux investissements en conservation annoncés dans le budget 2018, place à la nature!







OTTAWA, le 27 févr. 2018 /CNW/ - Conservation de la nature Canada (CNC) salue l'annonce, dans le budget 2018, que d'importants nouveaux fonds seront affectés à la protection de la nature, des parcs, des milieux sauvages et des espèces en péril au Canada.

Cet investissement de 1,3 milliard de dollars sur 5 ans confirme l'engagement du Canada envers la protection de nos terres, de nos eaux, et de la diversité des espèces qu'elles abritent. La conservation de nos aires naturelles fait en sorte que notre pays demeurera un endroit où les gens souhaitent vivre, travailler et investir. Protéger l'environnement et assurer la croissance économique de notre pays vont de pair.

Le budget 2018 favorise l'atteinte de l'objectif 1 du Canada, qui prévoit la protection de 17 % de nos terres et eaux intérieures et de 10 % de nos zones côtières et marines d'ici la fin de la décennie. Partout dans le monde, des pays vont de l'avant pour atteindre ces cibles internationales d'ici 2020. Conservation de la nature Canada se réjouit de voir notre gouvernement tracer la route à suivre pour atteindre ces objectifs grâce à un investissement significatif dans les aires protégées publiques, privées et autochtones.

Nous sommes ravis de voir l'importance de la conservation de terres privées reconnue dans le budget. La contribution de 500 millions de dollars du gouvernement à un Fonds de la nature de 1 milliard de dollars encouragera la collaboration en matière de conservation et incitera les provinces, territoires, entreprises et organismes à but non lucratif à oeuvrer ensemble à la conservation des milieux naturels et des espèces en péril.

Conservation de la nature Canada et ses partenaires, dont font partie Canards Illimités Canada et la communauté des organismes de conservation du pays, obtiennent déjà des résultats grâce au Programme de conservation des zones naturelles. Nous sommes maintenant prêts à en faire plus, à optimiser cet investissement fédéral afin d'accélérer la conservation de sites prioritaires et contribuer directement à l'atteinte de l'objectif 1 du Canada, à l'adaptation aux changements climatiques, et à l'atteinte de nos objectifs en matière de protection des espèces en péril.

Nous saluons également les engagements présentés dans le budget en vue d'accroître la capacité du gouvernement fédéral pour la protection des espèces en péril et la mise en oeuvre de nouvelles stratégies de rétablissement, d'étendre les réserves nationales de faune et refuges d'oiseaux migrateurs et d'établir un réseau d'aires protégées en travaillant avec des partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones.

L'investissement de 1,3 milliard de dollars dans la nature annoncé aujourd'hui par le gouvernement reflète les recommandations formulées l'automne dernier par Conservation de la nature Canada et d'autres membres de la Coalition du budget vert.

« Cet investissement historique dans la nature change la donne pour la conservation au Canada et appuiera d'importants efforts de protection des habitats, des animaux et des plantes les plus en péril au pays. À Conservation de la nature Canada, nous avons hâte de travailler avec tous nos partenaires, dont le Gouvernement du Canada, pour optimiser cet investissement et obtenir des résultats d'importance mondiale en matière de conservation. » John Lounds, président et chef de la direction, Conservation de la nature Canada

« Les organismes de conservation à travers le pays applaudissent l'engagement du gouvernement fédéral, dans son budget 2018, envers la conservation de la nature et de la biodiversité. Le Canada est l'un des seuls endroits au monde où l'on trouve encore de vastes territoires intacts, dont bon nombre sont des propriétés privées situées à proximité de centres urbains. Grâce à une approche de la conservation de terres privées axée sur la communauté, les organismes de conservation sont dans une position unique pour mettre à profit l'investissement du Gouvernement pour contribuer à ralentir ou renverser le déclin des espèces, protéger les bassins versants et atténuer les effets des changements climatiques. » Susan Walmer, Comité de travail des organismes canadiens de conservation

