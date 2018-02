Évasion de l'Établissement de Stony Mountain - unité à sécurité minimale







STONY MOUNTAIN, MB, 25 février 2018 /CNW/ - Le 24 février 2018, lors du dénombrement de 21 h 30 dans l'unité à sécurité minimale de l'Établissement de Stony Mountain le personnel a découvert que William Benjamin Hunter-Garrioch et Dale Jacob Gilchrist manquaient à l'appel.

Le Service correctionnel du Canada (SCC) a immédiatement communiqué avec le détachement de Stonewall de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et un mandat d'arrestation a été lancé contre eux.

William Benjamin Hunter-Garrioch, âgé de 21 ans, mesure 170 cm (5 pi 7 po) et pèse 57 kg (126 lb). Il a le teint moyen, les yeuxs bruns, et les cheveux bruns. Il a une cicatrice au poignet gauche. Il purge actuellement une peine de 9 ans, 3 mois et 26 jours pour tentative de meurtre, possession d'une arme dans un dessein dangereux, possession de substances prévues aux annexes II, omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d'un engagement et omission de comparaître.

Dale Jacob Gilchrist, âgé de 34 ans, mesure 188 cm (6 pi 2 po) et pèse 91 kg (201 lb). Il a le teint pâle, les yeux bleus et les cheveux bruns. Il a des tatouages au cou, abdomen, poitrine, bras, mains et jambe droit. Il purge actuellement une peine de 6 ans pour vol à main armée et possession de biens criminellement obtenus. Il a également purgé des peines pour vol par effraction, voies de fait, possession d'une arme dans un dessein dangereux et port d'une arme dissimulée.

Quiconque possède des renseignements sur les allées et venues de William Benjamin Hunter-Garrioch ou Dale Jacob Gilchrist est prié de communiquer avec le service de police.

Le SCC procédera à une enquête sur les circonstances entourant cet incident et travaille en collaboration avec le service de police pour retrouver les délinquants le plus rapidement possible.

Le SCC a transmis au service de police tous les renseignements disponibles pour aider à l'arrestation de ces détenus.

