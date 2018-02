Le gouvernement du Canada présente de nouvelles protections pour le poisson et son habitat







OTTAWA, le 6 févr. 2018 /CNW/ - D'un océan à l'autre, les Canadiens ont manifesté un vif intérêt à l'égard de la protection des poissons et de l'habitat des poissons, qui jouent un rôle vital dans notre environnement, pour nos collectivités et pour notre subsistance. Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a présenté les modifications à la Loi sur les pêches qui permettraient de réinstaurer les protections perdues et d'intégrer des mesures de protection modernes en vue de protéger nos poissons et leurs habitats pour les générations à venir.

Le gouvernement du Canada met en place de meilleures règles visant à protéger notre environnement. Les modifications proposées présentées aujourd'hui réinstaureraient les protections perdues pour tous les poissons et leurs habitats, qui ont éliminées lors des modifications apportées à la Loi en 2012. Les modifications proposées mettraient également en place de nouvelles mesures de protection modernes, visant à aider nos collectivités en gérant mieux les projets, en améliorant la protection marine et en exploitant nos ressources de manière durable, tout en les protégeant pour notre avenir.

Le gouvernement investira jusqu'à 284,2 millions de dollars pour permettre de réinstaurer les protections perdues pour le poisson et pour intégrer des mesures de protection modernes.

Dans le cadre de l'examen des processus réglementaires et environnementaux entrepris par le gouvernement du Canada, ce dernier réinstaure les protections et la confiance. Pêches et Océans Canada a organisé de vastes consultations, durant lesquelles il a entendu la voix de milliers de Canadiens, pour s'assurer que les modifications à la Loi sont axées sur les domaines qui comptent le plus pour les Canadiens. La nouvelle Loi sur les pêches reflète les commentaires recueillis au cours de deux rondes de consultations publiques en ligne, et de plus de cent réunions avec des partenaires, des parties prenantes et des groupes autochtones, ainsi que les recommandations du Comité permanent des pêches et des océans.

« Afin de préserver, de protéger et d'aider à restaurer notre environnement, nous devons avoir une Loi sur les pêches en laquelle les Canadiens peuvent avoir confiance. Aujourd'hui, je suis heureux que nous présentions les modifications à la Loi sur les pêches, pour réinstaurer les protections qui ont été éliminées par le gouvernement précédent. Nous répondons aux appels des Canadiens qui nous ont clairement dit que la santé de nos poissons et de nos écosystèmes est importante à leurs yeux, et qu'ils souhaitent que nous protégions et que nous restaurions l'habitat du poisson. En réinstaurant les protections perdues et en intégrant des mesures de protection modernes, nous créons une Loi sur les pêches pour le futur, qui permettra de préserver nos précieuses ressources pour les générations à venir. »

L'honorable Dominic LeBlanc, C. P., c. r., député, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Les principales modifications législatives proposées auraient pour but de :

réinstaurer les protections perdues en rétablissant une interdiction générale de nuire à l'habitat du poisson;

renforcer le rôle des peuples autochtones dans la prise de décision réglementaire, les activités de surveillance et l'élaboration des politiques;

reconnaître que les décisions peuvent être guidées par des principes de durabilité, de précaution et de gestion des écosystèmes;

promouvoir la restauration des habitats dégradés et rétablir les stocks halieutiques épuisés;

permettre une gestion plus pratique des projets de petite et de grande envergure, ayant des répercussions sur les poissons ou l'habitat des poissons, grâce à la mise sur pied d'un nouveau régime régissant les permis et de codes de pratique;

favoriser la pleine transparence pour les projets assortis d'un registre public;

créer de nouveaux outils de gestion des pêches qui renforceront la protection des espèces et des écosystèmes;

renforcer la protection à long terme des refuges marins pour la biodiversité;

permettre d'assurer que les avantages économiques tirés de la pêche reviennent aux titulaires de permis et à leurs collectivités, en permettant clairement d'enchâsser les politiques actuelles sur les pêches côtières dans la réglementation;

clarifier et moderniser les pouvoirs d'application de la loi pour les enjeux émergents liés aux pêches, et pour qu'ils s'harmonisent avec les dispositions actuelles des autres textes de loi.

