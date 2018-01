Quatre entreprises de la Mauricie pourront réaliser leurs projets d'expansion ou de démarrage

La contribution de DEC porte sur les équipements de production. Ces équipements ont été conçus et développés par des partenaires stratégiques tels que le Centre d'études des procédés chimiques du Québec du collège Maisonneuve, Innofibre et l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Le projet vise à appuyer le démarrage de l'entreprise Xylo-Carbone, qui élaborera des produits à haute valeur ajoutée à base de biocarbone faits à partir de résidus de bois rond de faible qualité. La tendance vers les produits biosourcés, en remplacement partiel ou total des produits issus de la pétrochimie et du charbon de terre polluant, contribue à l'essor de cette nouvelle entreprise et de son positionnement dans le secteur des technologies propres.

ADF Diesel se spécialise dans l'usinage et le réusinage, la distribution et la vente de moteurs et de composantes de moteurs diesel. Fondée en 1982, l'entreprise, qui compte 78 employés, est aussi le siège social et le centre manufacturier du Groupe Fournier Diesel inc., une société de portefeuille en constante progression qui comprend neuf succursales (dont huit au Québec), 285 employés, et 39 concessionnaires partout au Canada.

La microbrasserie À la Fût a été créée en 2005 et emploie une quarantaine de personnes. Elle produit des bières en fût, en cannettes et en bouteilles qu'elle distribue dans les bars, restaurants et détaillants spécialisés du Québec. La coop, qui exploite aussi un resto-pub, vise à percer le marché des États-Unis à très court terme.