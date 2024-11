Monta et Emobi s'associent pour offrir aux gestionnaires de parcs de véhicules et aux conducteurs de VE des solutions de recharge de VE efficaces et fiables





Ce partenariat stratégique soutient et accélère l'expansion de Monta aux États-Unis en tirant parti de la vaste couverture du réseau et des modèles de perfectionnement des données d'Emobi

SAN FRANCISCO, 22 novembre 2024 /CNW/ - Emobi, la principale infrastructure numérique de recharge de VE en Amérique du Nord, a annoncé aujourd'hui avoir conclu un partenariat stratégique avec Monta, 'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles de recharge des VE pour les acteurs commerciaux et les conducteurs de VE. Annoncé le mois dernier, ce partenariat vise à soutenir et à accélérer l'expansion de Monta sur le marché américain, en intégrant la vaste couverture d'itinérance des véhicules électriques d'Emobi et ses modèles de perfectionnement des données alimentés par l'IA. La collaboration permettra d'améliorer la plateforme de Monta, qui fournit des solutions de recharge de VE flexibles, évolutives et fiables à tous les conducteurs de VE en Amérique du Nord, qui a été présentée pour la première fois au salon MOVE America 2024.

Alors que la demande de VE continue de croître en Amérique du Nord, les conducteurs de VE ont besoin de solutions simplifiées pour optimiser et gérer leurs besoins quotidiens en matière de recharge. Grâce à l'écosystème de recharge des VE d'Emobi, la plateforme de Monta offrira un accès transparent à plus de 120 000 points de recharge aux États-Unis et au Canada, ce qui permettra aux propriétaires de VE de recharger plus facilement leurs véhicules et leurs flottes sur la route. Ce partenariat renforce également la plateforme de Monta en améliorant la qualité des données, ce qui permet aux conducteurs de VE et aux flottes de bénéficier d'informations précises et fiables sur la disponibilité des bornes de recharge, leur emplacement, les tarifs et les restrictions.fiables sur la disponibilité des chargeurs, l'emplacement, les tarifs appliqués et les restrictions applicables.

« Notre partenariat avec Emobi est un atout inestimable pour notre entrée sur le marché américain, » a déclaré Casper Ramussen, cofondateur et chef de la direction de Monta. « Avec notre lancement aux États-Unis, nous nous sommes associés à Emobi pour permettre aux utilisateurs de Monta d'accéder à un réseau croissant de points de recharge proposés par des opérateurs de points de recharge tels que ChargePoint, EVgo et Shell Recharge. CCe partenariat permet aux utilisateurs de Monta de trouver et d'utiliser des points de recharge à travers les États-Unis, ce qui renforce notre objectif de rendre la recharge des VE aussi accessible que possible. »

En Europe, Monta relie déjà les utilisateurs à plus de 600 000 points de recharge itinérants, facilitant ainsi plus de deux millions de sessions de recharge mensuelles. Monta a l'habitude de travailler avec des partenaires internationaux comme Siemens, des fabricants de matériel comme Rolec et des opérateurs de points de recharge comme Uno-X ou Eliso, entre autres.

« Notre partenariat avec Monta est une étape cruciale vers la création d'une expérience de recharge plus cohérente et plus fiable pour les conducteurs de VE aux États-Unis, » a déclaré Lin Sun Fa, cofondateur et chef de la direction d'Emobi. « En tant que partenaire de Monta pour la couverture de l'itinérance en Amérique du Nord, nous sommes fiers de soutenir sa mission en offrant la plus grande proportion d'accès aux bornes de recharge dans la région, rendant ainsi la possession d'un VE une réalité plus attrayante et plus accessible pour tous aux États-Unis. »

Ce partenariat stratégique souligne l'engagement de Monta et d'Emobi à soutenir la transition générale vers la mobilité durable. Les véhicules de tourisme étant responsables de 16 % des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis, l'électrification du secteur des transports est essentielle pour atteindre les objectifs de carboneutralité. En offrant aux propriétaires de VE une infrastructure de recharge plus vaste, efficace et fiable, Monta et Emobi réduisent les obstacles à une adoption plus rapide des VE dans toute l'Amérique du Nord.

Pour en savoir plus sur ce partenariat avec Emobi, contactez [email protected].

À propos d'Emobi

Emobi est la principale infrastructure numérique de recharge de VE qui offre un point d'intégration unique à un vaste réseau de stations de recharge et de partenaires de mobilité électronique grâce à ses modèles avancés en matière d'IA et de perfectionnement des données. En tant que plus important écosystème d'itinérance en Amérique du Nord, l'entreprise met également en oeuvre la technologie Plug & Charge traditionnelle et simplifiée (JustPlug), qui facilite l'identification automatique de la charge entre les VE et les chargeurs. Emobi jouit de la confiance des fabricants de véhicules électriques, des entreprises en démarrage, des services publics et des organismes gouvernementaux américains, y compris le département de l'Énergie et le département des Transports, et est soutenu par des investisseurs de premier plan partout dans le monde, dont Y Combinator. Pour en savoir plus, visitez le site www.emobi.ai.

Personne-ressource pour les médias :

Megan Nealon

[email protected]

516 644-8127

À propos de Monta

Monta a été fondée fin 2020 au Danemark. Il s'agit d'une plateforme d'exploitation qui alimente l'écosystème des véhicules électriques en offrant une solution logicielle intégrée à tous les acteurs du secteur : fabricants de matériel, installateurs, opérateurs, gestionnaires de flotte, particuliers, lieux de travail et réseaux électriques.

Avec plus de 750 partenaires, la plateforme Monta gère 165 000 points de recharge commerciaux. Grâce au travail de nos 200+ ingénieurs, notre logiciel est compatible avec plus de 500 modèles de points de recharge - et ce n'est pas fini - et nous lançons régulièrement des fonctionnalités qui établissent la norme dans l'industrie.

Les employés et les conducteurs des clients peuvent accéder à plus de 118 000 points de recharge publics aux États-Unis et 600 000 en Europe par l'intermédiaire de la plateforme. Monta est présente dans neuf pays européens (Danemark, France, Suède, Norvège, Royaume-Uni, Irlande, Allemagne, Autriche et Pays-Bas), et opère dans 32 pays au total par l'intermédiaire de ses partenaires. Depuis sa création fin 2020, l'entreprise a levé 141 millions de dollars (130 millions d'euros) auprès d'Energize Capital, GreenPoint, Headline, byFounders, AENU, Creandum, Quantum Light et du Fonds d'investissement et d'exportation soutenu par l'État danois. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://monta.com/en-us

Demandes de renseignements des médias :

Emile Josselin

[email protected]

+33616684928

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2477615/5040994/Emobi.jpg

SOURCE Emobi

22 novembre 2024 à 12:21

Communiqué envoyé leet diffusé par :