Le gouvernement du Canada investit dans l'industrie aérospatiale à Mirabel





Avianor obtient une aide financière de 7,6 M$ de DEC.

MIRABEL, le 21 nov. 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le gouvernement du Canada a déjà montré à quel point c'est une priorité de soutenir l'industrie aérospatiale, qui est une composante essentielle de notre économie. C'est pourquoi l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, a annoncé aujourd'hui une contribution remboursable de 7,6 M$ à Avianor, une société affiliée de DRAKKAR. L'investissement lui permettra de répondre aux besoins croissants de l'industrie aérospatiale grâce à la construction d'un nouveau hangar dédié à la maintenance des appareils A220. Cet appui contribuera au maintien de bons emplois dans la région.

Fondée en 1995, Avianor se spécialise dans l'entretien, la réparation et la révision des aéronefs ainsi que dans les solutions pour l'intérieur des appareils. L'aide de DEC vise à augmenter sa capacité de production ainsi que sa productivité, avec la création du Centre d'excellence A220. Ces nouvelles installations lui permettront de répondre à la demande en forte croissance et seront aussi un atout pour convaincre les compagnies aériennes nationales et internationales de lui confier la maintenance de leurs appareils.

L'aérospatiale est l'un des piliers de l'économie et de l'innovation au Canada. Elle figure parmi les industries manufacturières les plus axées sur la recherche et l'exportation, en plus d'employer plus de 230 000 personnes hautement qualifiées à travers le pays. Le secteur de l'aérospatiale est indispensable au développement économique des communautés et des entreprises, et ce, d'un océan à l'autre. Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les entreprises canadiennes de ce secteur en les aidant à adopter des pratiques durables sur le plan environnemental et à saisir les occasions de contribuer à la croissance future du pays.

Citations

« Notre industrie aérospatiale est un moteur clé de l'économie et de l'innovation au Canada. Notre gouvernement sera toujours un allié fiable pour cette industrie. Cette contribution à Avianor pour la création du Centre d'excellence A220 à Mirabel va renforcer l'économie de la région. Ce soutien est essentiel pour aider l'entreprise à répondre à la demande en forte croissance et demeurer concurrentielle à l'échelle mondiale. Grâce à l'expertise québécoise et à la collaboration de tous, le succès et les retombées de ce projet rejailliront sur le Québec et sur le Canada. »

L'honorable Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« L'annonce d'aujourd'hui est l'aboutissement d'un projet de longue haleine rendu possible grâce à l'implication et la contribution de plusieurs parties prenantes, dont le soutien stratégique de DEC. Nous célébrons une étape marquante à la fois pour Avianor et DRAKKAR, et aussi pour le domaine aérospatial canadien. »

Benoit Hudon, président et chef de la direction, DRAKKAR

« Le Centre d'excellence A220 d'Avianor consolide le positionnement du Québec et du Canada comme un pôle d'innovation. En augmentant nos capacités et nos infrastructures technologiques, nous ouvrons la voie à de nouveaux partenariats stratégiques et renforçons notre rayonnement auprès des joueurs internationaux. Un merci spécial aux conseillers chez DEC pour leur appui tout au long de nos démarches. »

Hugo Brouillard, chef de l'exploitation et président de sociétés affiliées de DRAKKAR, incluant Avianor

Faits en bref

Les fonds ont été consentis en vertu de l'Initiative de relance régionale de l'aérospatiale (IRRA). Mise en oeuvre par les agences de développement régional (ADR) canadiennes et dotée d'un budget national de 250 millions de dollars sur trois ans, l'IRRA est complémentaire aux autres mesures annoncées dans le Plan d'intervention économique du Canada pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du Canada qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada pour appuyer l'industrie aérospatiale.

pour répondre à la COVID-19. Elle s'inscrit dans une stratégie globale du gouvernement du qui inclut les mesures déployées par Innovation, Sciences et Développement économique pour appuyer l'industrie aérospatiale. DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

21 novembre 2024 à 15:30

