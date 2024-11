Complete Genomics annonce un panel de séquençage par amplicon du virus de la variole simienne à l'AMP





VANCOUVER, C.-B., 21 novembre 2024 /CNW/ - Complete Genomics, un fabricant de séquenceurs génomiques basé à San Jose, en Californie, a annoncé aujourd'hui, lors de l'assemblée annuelle et de l'exposition de 2024 de l'Association for Molecular Pathology (AMP), le lancement de son panel de séquençage par amplicon du virus de la variole simienne (MPXV), dans le cadre de son portefeuille de produits de séquençage pour les microorganismes pathogènes.

Complete Genomics est au kiosque 1524 de l'AMP cette semaine.

La récente augmentation du nombre de cas de variole simienne est attribuée à une nouvelle souche du virus MPXV, qui existe dans deux clades : clade I et clade II. L'épidémie mondiale de 2022 a été alimentée par le clade II, tandis que le clade de variole simienne nouvellement identifié s'est propagé en Afrique au cours des derniers mois.

Selon STAT , 115 000 cas ont été signalés dans 123 pays en 2024 - clade I et clade II. Cette semaine, les Centers for Disease Control and Prevention ont confirmé qu'une souche de variole simienne auparavant non détectée aux États-Unis avait été confirmée par le département de la santé publique de la Californie chez une personne qui venait de voyager en Afrique de l'Est. Les autorités sanitaires de l'État de la Californie n'ont signalé aucune preuve de transmission à d'autres personnes pour le cas.

« La nouvelle souche du virus de la variole simienne démontre pourquoi il est essentiel pour la santé publique que les chercheurs du monde entier, y compris les chercheurs américains, aient accès à des produits de séquençage abordables et de haute qualité », a déclaré Rob Tarbox, vice-président, Produits et marketing, Complete Genomics. « Ces produits sont rapidement mis à niveau pour améliorer l'identification et la surveillance des nouvelles souches du virus de la variole simienne.

Le nouveau panel de séquençage par amplicon du virus de la variole simienne, un produit de séquençage ciblé basé sur la technologie RCP multiplex ATOPlex et développé avec des réactifs, des instruments et des logiciels exclusifs. Il couvre le génome complet du virus, permettant une identification et une traçabilité rapides, avec une quantification relative du virus. Le logiciel d'analyse MPXV prend en charge l'identification des virus, la détection des mutations et le typage des souches, ce qui permet une analyse rapide et précise des données de séquençage. Le panel est compatible avec les instruments de séquençage génomique complets DNBSEQ-G99, DNBSEQ-E25 et DNBSEQ-G400 et comprend la préparation automatisée des bibliothèques et l'analyse des données.

En Amérique du Sud, Complete Genomics a également lancé une solution NGS de bout en bout pour le virus DENV qui cause la dengue, y compris l'extraction des échantillons, la préparation de la bibliothèque basée sur des amplicons ATOPlex, le séquençage DNBSEQ et l'analyse des données.

À propos de Complete Genomics

Complete Genomics est une entreprise pionnière des sciences de la vie qui offre des solutions novatrices de séquençage de l'ADN de bout en bout. L'entreprise est à l'avant-garde du développement de technologies de séquençage rentables à haut débit depuis sa création en 2005. Nos produits ont alimenté plus de 9 400 publications dans un large éventail d'applications. Pour en savoir plus, visitez www.completegenomics.com .

* - Pour usage de recherche uniquement. Ne pas utiliser dans les procédures de diagnostic.

