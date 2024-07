Le ministre Vandal annonce des investissements visant à soutenir des projets d'infrastructure et de développement économique en Alberta





Plus de 39 millions de dollars pour aider les collectivités de l'Alberta à attirer des investissements, à créer des emplois et à effectuer la transition vers une économie verte durable

WABAMUN, AB, le 3 juill. 2024 /CNW/ - Le Canada et le monde entier se détournent des centrales au charbon afin de protéger notre climat et de créer une économie plus durable et plus robuste. Le gouvernement du Canada investit dans les collectivités, les travailleurs et les personnes touchées par la transition pour l'industrie du charbon, et nous veillons à les placer au centre de notre travail.

L'honorable Dan Vandal, ministre de PrairiesCan, a annoncé aujourd'hui un financement de 39 432 507 dollars destiné à 10 projets - dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) et du Fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (FI-ICTC) - visant à soutenir la croissance économique durable dans les collectivités dépendantes du charbon en Alberta. Ce financement, accordé par l'intermédiaire de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), soutient la construction de nouvelles infrastructures afin d'attirer de nouveaux investissements, d'aider les entreprises à se développer et de créer des collectivités fortes et résilientes offrant davantage d'emplois bien rémunérés.

Voici des exemples de projets recevant un soutien :

Le comté de Parkland reçoit 17 500 000 dollars pour moderniser l'installation de traitement des eaux usées de Wabamun, aménager un jeu d'eau et réaménager le parc public existant au bord de l'eau dans le hameau de Wabamun.

La Première Nation de Paul reçoit 850 000 dollars pour créer un centre de transition, de formation et d'emploi pour la formation à l'entrepreneuriat et le soutien aux entreprises.

La Ville de Castor reçoit 891 000 dollars pour reconstruire et convertir un terrain de camping en un lieu polyvalent ouvert toute l'année.

La Ville de Coronation reçoit 891 000 dollars pour rénover et moderniser deux bâtiments afin d'en faire des incubateurs d'entreprises et des centres d'accélération qui offrent un soutien aux entreprises et des programmes visant à favoriser la croissance commerciale.

Le Village de Forestburg reçoit 313 000 dollars pour aménager des terrains et des réseaux souterrains pour le projet de parc historique Jeanne Lougheed et au projet de parc industriel commun à la frontière du comté de Flagstaff.

Les projets financés soutiendront plus de 680 emplois et aideront les collectivités de l'Alberta à tirer profit des possibilités économiques reflétant l'économie de plus en plus diversifiée des Prairies.

Conformément aux principes du Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies du gouvernement du Canada, ces investissements ont trait à la collaboration sur des intérêts communs, afin de rendre possible une économie carboneutre durable et prospère en renforçant les capacités et le perfectionnement des compétences dans ces collectivités et en apportant un soutien à la croissance de leurs entreprises.

Citations

« La transition vers une économie à faibles émissions de carbone est bénéfique pour notre environnement, notre économie, notre santé et notre avenir. Le soutien du gouvernement au profit de ces dix projets témoigne de la priorité qu'il accorde aux travailleurs et aux collectivités touchées par la transition pour l'industrie du charbon. Ces investissements contribueront à créer des emplois bien rémunérés, à attirer de nouvelles possibilités d'investissement et à bâtir un avenir économique plus fort et plus durable en Alberta et dans les Prairies. »

-L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan

« Alors que nous abandonnons le charbon, le gouvernement fédéral fait sa part avec les partenaires municipaux et régionaux afin que les Albertains reçoivent le soutien dont ils ont besoin. Les investissements annoncés aujourd'hui visent à stimuler la croissance économique, à créer les emplois de l'avenir et à ouvrir des perspectives qui faciliteront la transition pour les collectivités charbonnières de l'Alberta. »

-L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles

« Ces investissements sont essentiels pour encourager la croissance future de notre collectivité et améliorer la qualité de vie de nos résidents, de nos entreprises et de nos visiteurs. Ce financement permet d'améliorer les infrastructures du comté et de stimuler le tourisme et le développement local, tout en favorisant la prospérité économique future et une économie durable. Nous nous réjouissons des nombreuses possibilités et du développement économique qui découleront de ces investissements : l'avenir du comté de Parkland est prometteur. »

-Allan Gamble, maire, comté de Parkland

« La Première Nation de Paul est extrêmement satisfaite des précieuses contributions apportées à notre programme de formation et de renforcement des capacités. Grâce à cette aide, nous améliorerons grandement nos possibilités de développement économique et social, et nous stimulerons l'économie tout en établissant de bonnes relations et en formant des citoyens modèles. Nous tenons à remercier PrairiesCan. Nous souhaitons tirer pleinement parti de cette occasion. En offrant des enseignements et des rituels culturels locaux, nous fournirons à nos jeunes les outils nécessaires pour réussir. »

-Dennis Paul, conseiller technique, Première Nation de Paul

Faits en bref

Les investissements annoncés aujourd'hui portent le financement fédéral total pour les collectivités de l' Alberta à plus de 14 millions de dollars investis depuis 2018 dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) et à plus de 60 millions de dollars investis depuis 2019 dans le cadre du Fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (FI-ICTC).

à plus de 14 millions de dollars investis depuis 2018 dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) et à plus de 60 millions de dollars investis depuis 2019 dans le cadre du Fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (FI-ICTC). L'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) soutient le perfectionnement des compétences et aide les collectivités à s'adapter à une économie à faibles émissions de carbone.

Le Fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (FI-ICTC) vise à aider les collectivités à abandonner le charbon en investissant dans l'infrastructure.

Le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies est un engagement à long terme à travailler différemment, en renforçant la coordination avec les ministères fédéraux sur les investissements pour les Prairies et en collaborant plus étroitement avec les partenaires des Prairies sur leurs priorités pour une économie prospère et durable des Prairies qui ne laisse personne de côté.

Document d'information

PrairiesCan investit 39 432 507 dollars au profit de 10 projets réalisés en Alberta visant à soutenir le perfectionnement des compétences, l'investissement dans les infrastructures et la diversification de l'économie dans les collectivités touchées par la transition de la production d'électricité à partir du charbon. Les projets financés auront d'importantes retombées environnementales et économiques, notamment la création de plus de 680 emplois, tout en permettant aux collectivités dépendantes du charbon de créer de nouvelles sources de croissance économique.

Le financement de PrairiesCan destiné à ces 10 projets est versé dans le cadre de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) et du Fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (FI-ICTC).

Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (ICTC) - 1 382 507 $

L'ICTC est un investissement de 35 millions de dollars sur cinq ans. Elle soutient les activités de perfectionnement des compétences et aide les collectivités à s'adapter à une économie à faibles émissions de carbone. Le fonds a été lancé le 1er avril 2018 et a pris fin le 31 mars 2023. Les investissements dans le cadre de l'ICTC ont soutenu au total 15 projets en Alberta.

Voici les projets annoncés aujourd'hui recevant un soutien dans le cadre de l'ICTC :

La Première Nation de Paul reçoit 850 000 dollars pour créer un centre de transition, de formation et d'emploi pour la formation à l'entrepreneuriat et le soutien aux entreprises.

reçoit 850 pour créer un centre de transition, de formation et d'emploi pour la formation à l'entrepreneuriat et le soutien aux entreprises. La Première Nation de Paul reçoit 532 507 dollars pour mener une étude technique et de faisabilité sur les besoins d'un parc solaire.

Fonds d'infrastructure de l'Initiative canadienne de transition pour l'industrie du charbon (FI-ICTC) - 38 050 000 $

Le FI-ICTC a été lancé le 20 août 2020. Ce fonds de 150 millions de dollars vise à aider les collectivités à abandonner le charbon en investissant dans les infrastructures. L'initiative prendra fin le 31 mars 2025. À ce jour, les investissements dans le cadre du FI-ICTC ont soutenu au total 14 projets en Alberta.

Voici les projets annoncés aujourd'hui recevant un soutien dans le cadre du FI-ICTC :

Le comté de Paintearth reçoit 2 300 000 dollars pour moderniser et développer l'infrastructure de servitude des eaux usées et des eaux pluviales pour un parc industriel à usage mixte.

Le comté de Parkland reçoit 17 500 000 dollars pour moderniser l'installation de traitement des eaux usées de Wabamun, aménager un jeu d'eau et réaménager le parc public existant au bord de l'eau dans le hameau de Wabamun.

reçoit 17 500 pour moderniser l'installation de traitement des eaux usées de , aménager un jeu d'eau et réaménager le parc public existant au bord de l'eau dans le hameau de . Le comté de Paintearth reçoit 12 400 000 dollars pour améliorer les intersections des chemins Spruce Valley et Pinchbeck-Bevington sur l'autoroute 16A afin d'améliorer l'accès à la zone industrielle d' Acheson .

La Ville de Castor reçoit 891 000 dollars pour reconstruire et convertir un terrain de camping en un lieu polyvalent ouvert toute l'année.

La Ville de Coronation reçoit 891 000 dollars pour rénover et moderniser deux bâtiments afin d'en faire des incubateurs d'entreprises et des centres d'accélération qui offrent un soutien aux entreprises et des programmes visant à favoriser la croissance commerciale.

Le Village de Forestburg reçoit 313 000 dollars pour aménager des terrains et des réseaux souterrains pour le projet de parc historique Jeanne Lougheed et au projet de parc industriel commun à la frontière du comté de Flagstaff.

Le Village de Forestburg reçoit 250 000 dollars pour élaborer la planification et la conception du lotissement industriel du Sud de Forestburg.

reçoit 250 pour élaborer la planification et la conception du lotissement industriel du . Le Village de Forestburg reçoit 3 505 000 dollars pour la conception et la construction de routes et d'extensions de services publics dans le parc industriel du village de Forestburg.

