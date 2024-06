Metabolon reçoit une subvention des NIH pour développer des outils avancés de surveillance et de prédiction de l'évolution du diabète de type 1





MORRISVILLE, Caroline du Nord, 26 juin 2024 /PRNewswire/ -- Metabolon, Inc, leader mondial dans la fourniture de solutions métabolomiques faisant progresser une grande variété d'applications de recherche en sciences de la vie, de diagnostic, de développement thérapeutique et de médecine de précision, est fière d'annoncer l'octroi d'une subvention prestigieuse des National Institutes of Health (NIH) pour le développement d'un produit innovant visant à mieux surveiller et prédire la conversion du diabète de type 1 (DT1) asymptomatique préclinique en diabète de type 1 insulinodépendant symptomatique clinique.

Plus de 3 millions de personnes aux États-Unis vivent avec un DT1. Aujourd'hui, les biomarqueurs prédisant la progression du DT1 préclinique vers le DT1 clinique manquent de spécificité et de granularité. Malgré les progrès de la recherche médicale, aucun test homologué par la FDA ne permet actuellement de suivre l'évolution du DT1 au-delà de la simple stadification de la maladie. La nouvelle initiative de Metabolon répond à ce besoin non satisfait en identifiant des biomarqueurs métaboliques pour améliorer la prédiction et permettre une compréhension plus détaillée de la progression de la maladie lorsqu'elle est évaluée en parallèle avec les indicateurs cliniques actuels.

« Metabolon est forte d'une riche histoire en matière d'avancées pionnières dans le domaine de la métabolomique. Nous sommes déterminés à permettre aux entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, ainsi qu'aux institutions universitaires et gouvernementales, de disposer d'informations métaboliques complètes afin d'obtenir de meilleurs résultats en matière de santé », a déclaré Ro Hastie, PDG de Metabolon. « Grâce à cette subvention des NIH, Metabolon est en mesure d'étendre son expertise dans le domaine du DT1, dans le but d'améliorer les capacités prédictives et la vie des millions de personnes touchées par cette maladie ».

En cas de succès, la recherche de Metabolon améliorera la spécificité et la granularité de la prédiction de la progression du DT1 et ouvrira la voie à des stratégies de traitement plus précises et plus personnalisées. En intégrant de nouveaux biomarqueurs métaboliques aux indicateurs cliniques existants, les efforts de Metabolon contribueront de manière significative à la recherche sur le diabète et aux soins apportés aux patients. Pour plus d'informations sur les projets et les services de Metabolon, veuillez consulter le site www.metabolon.com.

À propos de Metabolon

Metabolon , Inc. est le leader mondial de la métabolomique, et a pour mission de fournir des données biochimiques et des connaissances qui élargissent et accélèrent l'impact de la recherche en sciences de la vie et complètent d'autres technologies en « -omique ». Avec ses plus de 20 ans d'expérience, plus de 10 000 projets, plus de 3 000 publications et les certifications ISO 9001:2015, CLIA et CAP, Metabolon a développé des techniques scientifiques, technologiques et bioinformatiques à la pointe de l'industrie. Le Global Discovery Panel de Metabolon est alimenté par la plus grande bibliothèque de référence métabolomique propriétaire au monde. Les données de pointe de Metabolon et son expertise en science translationnelle aident les clients et les partenaires à répondre à certaines des questions les plus difficiles et les plus urgentes dans le domaine des sciences de la vie, accélérant ainsi la recherche et améliorant le succès du développement. L'entreprise propose des solutions multiomiques évolutives et personnalisables, y compris la métabolomique et la lipidomique, qui répondent aux besoins des clients depuis la découverte jusqu'à la gestion du cycle de vie des produits en passant par les essais cliniques. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.metabolon.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.

À propos de la métabolomique

La métabolomique, l'étude à grande échelle de toutes les petites molécules présentes dans un système biologique, est la seule technologie en « -omique » qui fournit une lecture fonctionnelle complète de l'état actuel d'un système biologique. La métabolomique permet aux chercheurs de voir au-delà de la variation génétique des individus, en saisissant l'impact combiné de facteurs génétiques et externes tels que l'effet des médicaments, de l'alimentation, du mode de vie et du microbiome sur la santé humaine. En mesurant des milliers de signaux chimiques discrets qui forment des voies biologiques dans le corps, la métabolomique peut révéler des biomarqueurs importants, permettant une meilleure compréhension du mécanisme d'action, de la pharmacodynamie et du profil de sécurité d'un médicament, ainsi que des réponses individuelles à la thérapie.

