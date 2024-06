Des menaces en ligne mènent à des accusations de terrorisme





TORONTO, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le 29 avril 2024, DeAndre Anderson (24 ans), de Burlington, en Ontario, a été accusée de deux chefs d'accusation pour avoir proféré des menaces en vertu de l'article 264.1(1) du Code criminel du Canada.

L'Équipe intégrée de la sécurité nationale de la Police fédérale de la GRC dans la région du Grand Toronto (EISN, RGT et sud-ouest de l'Ontario) allègue que DeAndre Anderson a utilisé des comptes de médias sociaux en ligne pour proférer des menaces à l'appui de l'idéologie d'Incel.

Le 21 juin 2024, le directeur adjoint du Service des poursuites pénales du Canada et le sous-procureur général adjoint du ministère du Procureur général ont avisé la Cour qu'ils avaient consenti à ce qu'une procédure liée au terrorisme soit lancée contre DeAndre Anderson.

Les infractions dont DeAndre Anderson est accusé constitueraient des activités terroristes en vertu de l'article 2, paragraphes 83.01(1)(b) et 83.27 du Code criminel du Canada.

La prochaine date de comparution de M. Anderson est prévue pour le 28 juin 2024, à 14 h, à la Cour supérieure de l'Ontario à Milton.

« Grâce à des renseignements limités, la Section de l'EISN et de l'analyse criminelle de la GRC dans la RGT a été en mesure d'identifier et de prévenir rapidement une menace à la sécurité publique. Je suis fier des efforts et de l'ingéniosité de nos membres et reconnaissant de la collaboration avec nos partenaires policiers des régions de Toronto et de Halton pour faire progresser cette enquête. » - Surintendant James Parr, officier responsable, EISN, RGT et sud-ouest de l'Ontario.

Une interdiction de publication en vertu de l'article 517 est en vigueur. Une interdiction de publication en vertu de l'article 517 comprend les renseignements, les preuves ou les observations présentés lors d'une audience sur la libération sous caution. Il est interdit de divulguer les conditions de remise en liberté sous caution et tout élément de preuve ou document pris en considération lors de l'audience sur la libération sous caution.

Si vous craignez qu'une personne envisage ou planifie un acte de violence ou se prépare à le commettre ou à aider d'autres personnes à commettre des actes de terrorisme, veuillez communiquer avec votre service de police local. Il incombe de signaler tout comportement suspect. S'il y a une menace immédiate à votre sécurité ou à celle des autres, composez le 911.

Les conseils non urgents peuvent être transmis au Réseau info-sécurité nationale de la GRC par téléphone au 1 800 420-5805 ou par courriel à www.rcmp.ca/report-it.

Les valeurs fondamentales de la GRC guident nos activités quotidiennes. On s'attend à ce que tous les membres de notre personnel incarnent nos valeurs dans leur travail. Cette enquête démontre notre engagement à servir avec excellence. Nous utilisons la technologie et l'expérience pour assurer la sécurité de nos collectivités.

