/R E P R I S E --AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant les collectivités durables dans la région de Kitchener-Waterloo/

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la députée de Waterloo, l'honorable Bardish Chagger, feront une annonce au sujet des collectivités durables à Waterloo. Un point de presse suivra. En...

Le 19 juin, CATL a dévoilé le TENER, le premier système de stockage d'énergie au monde pouvant être produit en masse et ne présentant aucune dégradation au cours des cinq premières années d'utilisation. CATL a dévoilé cette technologie...

Pylontech, leader mondial des systèmes de stockage d'énergie (ESS) avec plus de 10 ans d'expérience réussie sur le marché du stockage d'énergie, lance sa nouvelle génération de solution de stockage résidentiel, Force H3X, à l'Intersolar Europe 2024....

Huawei Digital Power présente ses FusionSolar Smart PV+ESS solutions de nouvelle génération, adaptées à tous les scénarios, au salon Intersolar Europe 2024. Le stand présente ses solutions de pointe et des exemples de réussite à l'échelle mondiale...