Le Festival des solutions climatiques 2024 réunit innovateurs et investisseurs en technologies vertes





Dix prix totalisant plus d'un million de dollars décernés à des innovateurs québécois

MONTRÉAL, le 19 juin 2024 /CNW/ - L'édition 2024 du Festival des solutions climatiques a rassemblé plus de 1 200 innovateurs, investisseurs, chercheurs, entreprises en démarrage et entrepreneurs du domaine des technologies propres dans le cadre d'un échange d'idées dans le but de financer des solutions efficaces pour s'attaquer aux enjeux climatiques les plus urgents.

« Le Prix Solutions Climatiques se distingue par sa façon de mettre en commun des idées novatrices de lutte contre la crise climatique qui ont le potentiel d'avoir rapidement des répercussions positives, et de trouver le financement nécessaire pour les concrétiser », a expliqué Jeff Hart, président du conseil d'administration du Prix Solutions Climatiques. « En transformant de grandes idées en solutions réalisables et commercialisables, nous faisons preuve d'initiative, et le Prix Solutions Climatiques continue d'ailleurs de prendre de l'ampleur chaque année. »

Le Festival des solutions climatiques 2024 a exploré quatre pistes, offrant une tribune à des conférenciers et à des intervenants qui ont présenté des points de vue et des initiatives novatrices uniques s'inscrivant dans au moins l'une des catégories suivantes :

O - exploration des dernières innovations en matière de technologies de l'eau Environnement durable - fenêtre sur le potentiel de solutions écologiques dans le domaine immobilier

Du laboratoire à la commercialisation - application rapide de la recherche de pointe à des contextes réels

Innovation : exposés des esprits les plus brillants du domaine de l'environnement

« En tant que catalyseur de changement, le Festival des solutions climatiques représente un point d'inflexion, rassemblant des acteurs des milieux de l'innovation et de l'investissement en faveur de l'environnement », déclare Galith Levy, directrice générale du Prix Solutions Climatiques. « Lors de cette rencontre, un lien très particulier se développe, qui mène à la réalisation de solutions qui n'auraient autrement jamais vu le jour. »

Cet événement de deux jours, qui s'est tenu les 17 et 18 juin, a été rendu possible grâce à la générosité de partenaires qui croient eux aussi que favoriser l'innovation est essentiel pour surmonter les défis engendrés par les changements climatiques. Voici les partenaires principaux de l'événement de cette année : Le Gouvernement du Québec, BMO Groupe financier, Power Sustainable, Sagard, Banque Nationale du Canada, Canderel, Placements Mackenzie, Sun Life, WCPD, Cycle Momentum, 2 degrés, Mitacs et FNJ Canada.

« Ce rassemblement unique créé par le Festival des solutions climatiques démontre que des projets de petite envergure, s'ils obtiennent le soutien nécessaire, peuvent avoir une portée considérable. Il permet de mettre en relation différents acteurs du domaine des technologies vertes », explique Patrick Gagné, PDG de Cycle Momentum.

Dix prix totalisant plusd'un million de dollars

Le Prix Solutions Climatiques 2024 a sélectionné 10 projets gagnants dans six catégories représentant une bourse totalisant plus d'un million de dollars.

Le prix vise à encourager l'élaboration de solutions concrètes et commercialisables qui s'attaquent à différents aspects de la crise climatique. Les candidatures des gagnants ont été évaluées en fonction de critères tels que l'efficacité, l'innovation, le potentiel de développement et la rentabilité.

Le prix pour la recherche de pointe (d'une valeur de 250 000 $)

Premier prix (150 000 $)

Nom : Jeffrey Bergtghorson (Université McGill)

Projet : Décarboniser l'industrie en utilisant le stockage de l'énergie ferreuse de longue durée.

Deuxième prix (100 000 $)

Nom : Michael di Mare (Polytechnique Montréal)

Projet : Transformer les sous-produits de l'aluminium en béton durable.

Le prix du Volet Entreprise en démarrage, financé par Cycle Momentum (d'une valeur de 300 000 $)

Phase de précommercialisation (150 000 $)

Nom : Monika Rak (Agapyo)

Projet : Utiliser des matières organiques pour fabriquer une "confiture" moulable qui remplace les plastiques à base de pétrole.

Phase de commercialisation (150 000 $)

Nom : Nivatha Balendra (Dispersa)

Projet : Transformer les déchets alimentaires en ingrédients pour les produits de nettoyage pour les consommateurs.

Prix destiné aux femmes du domaine des technologies propres, financé par BDC (150 000 $ x2)

Nom : Monika Rak (Agapyo)

Projet : Utiliser des matières organiques pour fabriquer une "confiture" moulable qui remplace les plastiques à base de pétrole.

Nom : Nivatha Balendra (Dispersa)

Projet : Transformer les déchets alimentaires en ingrédients pour les produits de nettoyage pour les consommateurs.

Prix de l'innovation des étudiants entrepreneurs, financé par Mitacs (160 000 $)

Premier prix (90 000 $)

Nom : Alvaro Macias (Université du Québec à Trois-Rivières)

Projet : Technologie d'optimisation pour réduire le gaspillage d'électricité ménagère.

Deuxième prix (70 000 $)

Nom : Barida Joseph Nafo (Polytechnique Montréal)

Projet : Remplacer le diesel dans les machines lourdes par du carburant d'exploitation durable.

Prix Exposé sur place (25 000 $)

Nom : Michael di Mare (Polytechnique Montréal)

Projet : Transformer les sous-produits de l'aluminium en béton durable.

Prix du public (10 000 $)

Nom : Maxime Dimidschstein (Phoenix Impact)

Projet : Service de récupération et de reconditionnement pour réduire les déchets plastiques à usage unique.

À propos du Festival des solutions climatiques du Québec

Le Festival des solutions climatiques réunit des centaines d'innovateurs, d'investisseurs et de conférenciers renommés, propulsant l'écosystème québécois des technologies climatiques vers de nouveaux sommets. En effet, il permet à des projets de trouver du financement, dans l'espoir de résoudre le plus grand défi auquel l'humanité fait face. Lancé en 2022, le Prix Solutions Climatiques a remis plus de 7,5 millions de dollars en prix partout dans le monde. Il offre la possibilité à des acteurs importants des domaines de la recherche, de la technologie et des écosystèmes de collaborer en vue de soutenir des solutions novatrices à la crise climatique qui ont le potentiel d'avoir des retombées tangibles.

