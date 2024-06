Un traitement complémentaire potentiel pour les patients atteints de la maladie de Parkinson : Stimvia réalise une étude pilote et annonce des résultats initiaux prometteurs





PRAGUE, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- Stimvia , une société pionnière de technologie médicale spécialisée dans la neuromodulation pour le traitement des maladies chroniques, a achevé avec succès son étude pilote axée sur la maladie de Parkinson (MP) et attend des résultats prometteurs.

« Nous sommes heureux de partager des résultats préliminaires prometteurs. Les patients ont signalé une amélioration à la fois du nombre de symptômes de la maladie de Parkinson et de leur qualité de vie globale. En outre, nous avons observé une réduction notable des tremblements au repos. Bien que les données précises fassent encore l'objet d'une évaluation rigoureuse, nous restons prudemment optimistes quant aux implications potentielles de ces résultats", déclare le professeur David Skoloudik, MD, Ph.D., FESO, FEAN, responsable de l'étude et vice-doyen pour la science et la recherche à la faculté de médecine de l'université d'Ostrava.

Douze patients atteints de la maladie de Parkinson qui répondaient aux critères d'inclusion ont participé à l'étude. Pendant six semaines, les patients ont utilisé le dispositif URIS® pour des sessions de stimulation de trente minutes par jour. Après cette phase, les patients ont passé six semaines sans stimulation, pendant lesquelles ils ont continué à être suivis pour évaluer si des effets positifs persistaient après la fin du traitement.

« Étant donné que la technologie URIS® a démontré un impact positif sur le traitement de la maladie de Parkinson, Stimvia prévoit d'investir massivement dans de nouveaux essais cliniques afin de valider l'efficacité et la sécurité de la méthode. Nous pensons que notre technologie peut introduire de nouvelles modalités de traitement additives pour des millions de patients qui n'ont actuellement pas d'autres options, offrant potentiellement un impact positif sur les personnes atteintes de la maladie de Parkinson », a déclaré Lukas Doskocil, PDG de Stimvia.

L'entreprise envisage de traiter un nombre important de personnes atteintes de MP en utilisant sa technologie unique dans un avenir proche. Rien qu'aux États-Unis, on estime qu'un million de personnes sont touchées par ces maladies, ce qui représente plus de 10 millions de patients dans le monde. La maladie de Parkinson se classe au deuxième rang des troubles neurodégénératifs les plus répandus après la maladie d'Alzheimer.

Les données complètes de l'étude pilote seront révélées au cours des prochains mois.

À propos de Stimvia et de la technologie URIS®

Stimvia est une entreprise MedTech pionnière en phase clinique qui se concentre sur le développement et la commercialisation de thérapies non invasives innovantes pour les maladies chroniques. Avec des années de recherche et une série d'études cliniques, Stimvia a développé une technologie unique connue sous le nom de URIS®, dotée de la méthode de neuromodulation péronière (eTNM®). Cette approche pionnière marque la toute première technique non invasive de stimulation des structures cérébrales profondes, d'où proviennent de nombreuses maladies chroniques. Les études cliniques actuelles révèlent que la technologie de Stimvia est l'une des plus efficaces pour traiter des conditions telles qu'une vessie hyperactive, qui touche environ 40 millions de personnes aux États-Unis.

Les principaux composants et méthodes technologiques de l'entreprise sont protégés par plus de 100 brevets internationaux dans l'UE, au Japon, en Russie et aux États-Unis. En outre, Stimvia se distingue par des certifications prestigieuses de l'institution allemande mondialement respectée, TÜV SÜD.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2432205/Stimvia_URIS.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2036393/3946833/Stimvia_Logo.jpg

7 juin 2024 à 03:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :