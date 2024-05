Tan Xuguang : Promouvoir activement la coopération stratégique avec des entreprises de classe mondiale dans l'industrie !





MUNICH, 24 mai 2024 /PRNewswire/ -- Du 22 au 23 mai 2024, heure locale en Allemagne, Tan Xuguang a dirigé une équipe à Munich pour effectuer une visite d'investigation avec TÜV Süddeutsche Group, FEV Group GmbH et MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, une filiale de Volkswagen A.G., afin de relever ensemble les défis de l'ère des nouvelles technologies. La coopération mondiale autour de la configuration du système a abouti à une série de consensus de coopération stratégique.

Le 23 mai 2024, heure locale en Allemagne, Tan Xuguang a conduit une équipe pour visiter MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, une filiale du Traton Group sous Volkswagen A.G., a rencontré Christian Levin, le président-directeur général du Traton Group sous Volkswagen A.G., le président-directeur général de Scania Deutschland GmbH, ils ont eu une réunion approfondie, et ont mené une discussion approfondie sur la future situation de la concurrence et la tendance du développement technologique de l'industrie mondiale des véhicules utilitaires.

Christian Levin a déclaré que depuis l'année dernière, les équipes de direction des deux parties ont effectué plusieurs séries de visites et d'échanges mutuels efficaces et pragmatiques, portant les relations de coopération entre les deux parties à un nouveau niveau. J'admire les réalisations de Sinotruk sur le marché mondial des poids lourds ces dernières années. La configuration de la chaîne industrielle des deux parties est très compatible, et l'espace de coopération stratégique est très large. Nous espérons que les échanges et la coopération dans le domaine des nouvelles sciences et technologies seront encore approfondis pour parvenir à un développement gagnant-gagnant.

Tan Xuguang a déclaré que le Traton Group de Volkswagen A.G. a toujours été une référence pour nous. Sinotruk entretient une bonne coopération avec MAN Truck & Bus Deutschland GmbH depuis 15 ans. Que ce soit dans le passé, le présent ou l'avenir, nous sommes tous des amis stratégiques proches ! Nous sommes prêts à développer davantage la coopération entre les deux parties dans le domaine des "énergies traditionnelles + énergies nouvelles" et de la double chaîne industrielle, afin de parvenir à une situation gagnant-gagnant en matière de coopération et de concurrence à l'échelle mondiale.

Tan Xuguang et son équipe ont visité l'usine de camions lourds intelligents de MAN Truck & Bus Deutschland GmbH. Alexander Vlaskamp, président-directeur général de MAN Truck & Bus Deutschland GmbH, a accompagné la visite tout au long de la discussion.

Le 22 mai 2024, heure locale en Allemagne, Tan Xuguang a présidé un séminaire technologique stratégique entre Weichai et FEV Group GmbH à Munich. Des experts techniques de FEV Group GmbH et du siège de Weichai ont procédé à des collisions et à des échanges approfondis dans des domaines tels que les mises à niveau de produits, les références de produits concurrents et la planification future.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2421303/image_5030058_9062673.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2421304/image_5030058_9062893.jpg

24 mai 2024 à 00:14

Communiqué envoyé leet diffusé par :