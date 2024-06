SNEC 2024 | Shijing Solar présente des cellules solaires TOPCon de type N de pointe à l'occasion de l'exposition





SHANGHAI, 15 juin 2024 /PRNewswire/ -- La 17e Conférence et exposition internationale sur la production d'énergie photovoltaïque et l'énergie intelligente (SNEC Expo) a débuté le 13 juin au National Convention and Exhibition Center de Shanghai. Shijing Solar y a dévoilé six cellules solaires TOPCon de type N grand public, suscitant un intérêt considérable en raison de leur dégradation moindre, de leurs coefficients de température supérieurs, de leur excellent taux bifacial et de leur perte LID plus faible.

L'exposition SNEC de cette année, la plus importante de ces dernières années, s'étend sur plus de 400 000 mètres carrés et accueille plus de 3 300 exposants et 500 000 visiteurs. Le stand de Shijing Solar, d'une superficie de 300 mètres carrés, arbore un logo en forme de boucle infinie et une peinture spectaculaire d'un paysage du sud de la Chine, soulignant l'engagement de l'entreprise en faveur de l'énergie propre.

Les produits phares de Shijing Solar sont les modèles 183.75-16BB, 183.75-10BB, 182.2-16BB, 191.6-16BB, 210R-16BB et 210*210-18BB, dont l'efficacité des cellules dépasse 26,5 %. Connue pour sa technologie innovante de cellules solaires de type N, Shijing Solar utilise des équipements de production automatisés de pointe et dispose d'une équipe et d'un laboratoire de R&D de premier plan. L'entreprise vise à construire une base de fabrication à grande échelle, numérique et intelligente avec les meilleures normes de produits. Toutes les cellules solaires TOPCon à haut rendement de type N lancées affichent un taux bifacial de plus de 80 %, d'excellentes performances anti-PID, un coefficient de température de puissance de -0,30 %/K et une perte CTM (de cellule à module) inférieure. Les cellules de 182,2*183,75 mm, en tant que cellules microrectangulaires, augmentent la puissance des modules et réduisent les coûts BOS, offrant ainsi une production d'énergie et des retours sur investissement plus élevés.

Le 14 juin, Shijing Solar a tenu une cérémonie de signature de contrat de coopération stratégique et de certification avec TÜV Rheinland, lançant la certification complète de fiabilité des produits pour les cellules solaires TOPCon de type N, garantissant ainsi une excellente qualité et une excellente valeur ajoutée pour le client.

Shijing Solar adopte la voie technique TOPCon dominante et est l'un des premiers à utiliser une technologie laser améliorée, ce qui permet d'accroître constamment l'efficacité des produits. En partenariat avec les principaux fabricants d'équipements mondiaux, Shijing Solar garantit toujours une qualité de production élevée. Les installations de production de l'entreprise utilisent une compatibilité intégrée avancée pour la livraison à grande échelle.

À l'avenir, Shijing Solar continuera d'améliorer l'efficacité des cellules solaires TOPCon de type N et de développer des technologies de cellules solaires dans des domaines tels que la BC, le HJT et les cellules tandem pérovskites pour améliorer la compétitivité de ses produits.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2438672/1.jpg

14 juin 2024 à 20:12

Communiqué envoyé leet diffusé par :