ZERO LATENCY ANNONCE LA DATE DE LANCEMENT DE WARHAMMER 40,000: SPACE MARINE VR - DEFENDERS OF AVARAX, DISPONIBLE EN OCTOBRE 2024

De l'univers Warhammer 40,000: Space Marine, la nouvelle expérience exclusive de RV en déplacement gratuit sera disponible dans les plus de 90 sites de Zero Latency à l'échelle mondiale.

MELBOURNE, Australie, 23 mai 2024 /CNW/ - Zero Latency , chef de file mondial du divertissement immersif et créateur du plus grand réseau de réalité virtuelle en déplacement libre en personne au monde, a dévoilé la date de lancement du très attendu Space Marine VR: Defenders of Avarax, disponible à l'échelle mondiale en octobre 2024.

Dans Space Marine VR:Defenders of Avarax , vous jouerez le rôle d'un Space Marine, un super soldat génétiquement amélioré. En explorant la cité-ruche de Fervastium, les joueurs vont plonger profondément dans une crypte pour une mission importante qui pourrait renverser la situation et aider à repousser les Tyranides, une nuée d'aliens dévorants venus d'au-delà de la galaxie connue. À l'aide d'une vaste gamme d'armes de l'arsenal Space Marine, les joueurs combattront des essaims voraces de Tyranides alors qu'ils se mettent à la place de ces guerriers très disciplinés et indomptables.

« L'univers Warhammer 40,000 et Space Marine en particulier ont un folklore et une histoire si impressionnants que nous étions impatients de nous y plonger », a déclaré Tim Ruse, chef de la direction de Zero Latency. « Avec Space Marine VR: Defenders of Avarax, nous repoussons les limites de notre technologie, et notre équipe de développement talentueuse crée notre expérience la plus immersive et la plus palpitante à ce jour. Nous avons hâte que les joueurs entrent dans le monde de Warhammer 40,000 et s'attaquent aux Tyranides dans cette aventure épique ».

Une annonce-amorce de Space Marine VR: Defenders of Avarax a été présentée en avant-première lors du Warhammer Skulls Showcase mis en ligne aujourd'hui, donnant aux amateurs un aperçu de ce à quoi ils peuvent s'attendre lorsque le jeu sera lancé. Zero Latency utilise la meilleure technologie de sa catégorie, offrant aux joueurs plus de liberté de mouvement que jamais dans des mondes immersifs incroyables.

Pour trouver un emplacement Zero Latency ou réserver un billet pour l'une de nos expériences existantes, rendez-vous sur https://booking.zerolatencyvr.com/book-now .

À PROPOS DE ZERO LATENCY :

Zero Latency est un chef de file mondial du divertissement immersif, travaillant à la fine pointe de la réalité virtuelle et des expériences en espaces réels. Avec plus de 90 sites répartis dans plus de 27 pays, Zero Latency est le plus grand réseau de RV en déplacement libre au monde. Depuis l'ouverture de la première salle de RV en déplacement libre en 2015, Zero Latency a ravi plus de 3,7 millions de joueurs d'un bout à l'autre du globe.

À propos de Games WorkshopMD

Games WorkshopMD Group PLC (LSE:GAW.L), basé à Nottingham, au Royaume-Uni, produit les meilleures figurines fantastiques au monde. Games Workshop conçoit, fabrique, vend et distribue sa gamme de jeux, figurines, romans et maquettes WarhammerMD : Age of SigmarMD et WarhammerMD 40,000MD par l'entremise de plus de 540 de ses propres magasins (Games WorkshopMD ou WarhammerMD), de son magasin en ligne www.games-workshop.com et des canaux de vente au détail indépendants dans plus de 50 pays. De plus amples renseignements sur Games Workshop et ses autres marques et gammes de produits connexes (y compris notre département d'édition Black Library et notre studio spécial de figurines en résine Forge World) sont disponibles sur www.games-workshop.com.

Warhammer 40,000: Space Marine VR © Games Workshop Limited 2024. Space Marine VR, le logo Space Marine VR, Defenders of Avarax, GW, Games Workshop, Space Marine, 40K, Warhammer, Warhammer 40,000, le logo, et tous les logos, illustrations, images, noms, créatures, races, véhicules, lieux, armes, personnages et leurs ressemblances distinctives associés, sont une marque déposée ou une marque de commerce, et/ou © Games Workshop Limited, enregistrés de manière variable dans le monde entier, et utilisés sous licence.

23 mai 2024 à 18:00

