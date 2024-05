Mindbreeze InSpire disponible dès maintenant sur Google Cloud Marketplace





Disponible sur Google Cloud Marketplace, Mindbreeze offre aux entreprises un autre moyen d'utiliser ses services de gestion des connaissances basés sur l'IA sans recourir à leur propre infrastructure.

Mindbreeze InSpire est désormais disponible pour les clients et partenaires sur les places de marché en ligne les plus connues (AWS Marketplace, Microsoft Azure Marketplace et Google Cloud Marketplace) en plus des options de déploiement existantes : cloud, hébergement par Mindbreeze, cloud hybride ou sur site.

« En mettant à disposition notre solution de gestion des connaissances sur différentes places de marché, nous soutenons les stratégies respectives du client ou du partenaire, avec des coûts parfaitement transparents. La puissance de calcul nécessaire au fonctionnement est obtenue via le contrat de volume existant. Le client ou le partenaire reçoit directement, de notre part, la licence Mindbreeze. Nous prenons également en charge l'intégration et nous fournissons une version de Mindbreeze déjà testée et préconfigurée. La protection des données de l'entreprise est régie par les droits d'accès dans Active Directory et par le choix de la région », explique Daniel Fallmann, fondateur et PDG de Mindbreeze.

Grâce au modèle BYOL (« Apportez votre propre licence »), les clients et partenaires peuvent utiliser leurs contrats de volume existants sur les marchés en ligne pour régler les coûts d'infrastructure de Mindbreeze InSpire. Une licence Mindbreeze est également requise. Comme les données du client se trouvent déjà souvent sur le même marché en ligne, le traitement n'entraîne aucun frais de transfert supplémentaires.

Basée sur l'IA, la solution de gestion des connaissances Mindbreeze InSpire est utilisée par plus de 2 700 clients dans le monde. Elle utilise l'IA générative pour fournir des vues à 360 degrés d'entités telles que des clients, des projets ou des produits et les enrichit d'informations supplémentaires. En outre, Mindbreeze utilise la fonctionnalité RAG (Retrieval Augmented Generation) pour collecter les faits nécessaires, ainsi qu'un LLM (Large Language Model) pour générer des réponses aux questions des utilisateurs via l'IA Chat de Mindbreeze InSpire. L'intégration sur le lieu de travail se fait aisément via des add-ins insérés dans le système existant, par exemple les systèmes de messagerie ou les systèmes en ligne.

À propos de Mindbreeze

Mindbreeze, l'un des principaux fournisseurs de solutions de gestion des connaissances basées sur l'IA, possède des bureaux en Europe et en Amérique du Nord et dispose d'un réseau mondial de partenaires.

Le produit Mindbreeze InSpire utilise l'IA générative et d'autres méthodes d'intelligence artificielle (IA) pour aider les entreprises à analyser, comprendre et mettre en réseau efficacement leurs informations critiques.

Pour plus d'informations, visitez le site www.mindbreeze.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @Mindbreeze.

23 mai 2024 à 16:45

