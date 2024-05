ProAmpac retenu comme finaliste aux Environmental Packaging Awards 2024





ProAmpac, un leader mondial de l'emballage flexible et de la science des matériaux, est ravi d'annoncer sa sélection en tant que finaliste aux Environmental Packaging Awards 2024.

Les Environmental Packaging Awards, qui en sont à leur deuxième année, célèbrent les innovations et les personnes qui réalisent des progrès significatifs en matière de durabilité dans l'industrie de l'emballage. Ces prix récompensent ceux qui démontrent un engagement indéfectible envers la responsabilité environnementale tout en maintenant la fonction essentielle de l'emballage dans la protection des produits.

La solution ProActive Recyclable RP-1000 de ProAmpac a été reconnue dans la catégorie Fruits et légumes frais pour sa collaboration avec la gamme de pommes de terre Select Farms Organic de Marks and Spencer. Cette solution d'emballage à base de fibres recyclables présente une graphie accrocheuse et une excellente robustesse pour la protection des produits et une technologie d'étanchéité haut de gamme pour fonctionner sur des équipements de formage-remplissage-scellage à grande vitesse.

« C'est pour nous un honneur d'être reconnus comme finalistes des Environmental Packaging Awards 2024 », déclare Lynsey Maddison, directrice du développement de produits chez ProAmpac. « Notre collaboration avec Marks and Spencer sur cette solution d'emballage durable souligne notre engagement à fournir des options respectueuses de l'environnement qui répondent aux besoins changeants des consommateurs et des détaillants. »

En outre, Kevin Vyse, responsable technique des produits RAP de ProAmpac, a été nominé et présélectionné en tant que champion de l'environnement pour ses contributions exceptionnelles dans les catégories de performance commerciale lors des Environmental Packaging Awards 2024.

L'engagement de ProAmpac en faveur de la durabilité va au-delà des matériaux pour inclure des pratiques d'approvisionnement responsable, assurant ainsi la promotion de pratiques forestières durables. « Nous croyons que les solutions d'emballage durables font partie intégrante de l'avenir de l'industrie, et nous sommes fiers de jouer un rôle dans la conduite d'un changement positif », ajoute Kevin.

La cérémonie des Environmental Packaging Awards se déroulera au Park Plaza Victoria, à Londres, le mercredi 26 juin 2024. L'événement de cette année présentera un format repensé axé sur les opportunités de réseautage et l'exposition de la marque.

Pour de plus amples renseignements sur les solutions d'emballage durable de ProAmpac, veuillez contacter [email protected] ou visiter ProAmpac.com.

À propos de ProAmpac

ProAmpac est un chef de file mondial de l'emballage flexible proposant une offre de produits complète. Nous fournissons des solutions d'emballage créatives, un service client de pointe et des innovations primées à un marché mondial diversifié. L'approche de ProAmpac en matière de durabilité, ProActive Sustainability, fournit des produits d'emballage flexibles innovants et durables pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs de durabilité. Nous sommes guidés dans notre travail par cinq valeurs fondamentales qui sont à la base de notre succès : intégrité, intensité, innovation, implication et impact. ProAmpac, basé à Cincinnati, appartient à Pritzker Private Capital avec la direction et les co-investisseurs. Pour plus d'informations, visitez ProAmpac.com ou contactez [email protected].

À propos de Pritzker Private Capital

Pritzker Private Capital s'associe à des entreprises du marché intermédiaire basées en Amérique du Nord et occupant des positions de premier plan dans les secteurs des produits manufacturés et des services. La base de capital différenciée et de longue durée de la société permet une prise de décision efficace, une grande flexibilité dans la structure des transactions et l'horizon d'investissement, ainsi qu'un alignement avec toutes les parties prenantes. Pritzker Private Capital construit des entreprises pour le long terme et est un partenaire idéal pour les entreprises familiales et les entrepreneurs. Pritzker Private Capital est signataire des Principes pour l'investissement responsable (PRI) des Nations unies. Pour plus d'informations, rendez-vous sur PPCPartners.com.

