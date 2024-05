Affinity nomme Ken Fine comme nouveau CEO





Affinity, la plateforme d'intelligence relationnelle des hommes d'affaires, a annoncé aujourd'hui la nomination de Ken Fine comme nouveau CEO. Avec plus de 20 ans d'expérience à la tête d'entreprises SaaS B2B, Ken mènera Affinity vers sa nouvelle phase d'innovation et d'expansion.

« Je suis fier de l'entreprise que nous avons créée et de ce que notre équipe a accompli. En poursuivant la transformation du paysage du capital privé, nous savions que nous avions besoin d'un leader possédant une solide expérience dans le développement de sociétés de logiciels d'entreprise à forte croissance », a déclaré Ray Zhou, cofondateur d'Affinity. « Ken rejoint Affinity avec son palmarès en matière de réussite des entreprises en croissance. Son leadership sera déterminant pour propulser Affinity à travers nos prochaines étapes de croissance, et Shubham et moi sommes extrêmement heureux de l'accueillir au sein de l'équipe ».

Ken apporte à Affinity son expertise en matière d'introduction en bourse et d'acquisition d'entreprises, après avoir dirigé plusieurs entreprises, dont Heap, Medallia et Financial Engines, qui ont franchi des étapes importantes en termes de revenus et ont été introduites en bourse avec succès. Tout au long de sa carrière, il a joué un rôle essentiel dans la direction d'entreprises SaaS B2B en occupant divers postes de direction, notamment comme CMO, CPO, COO et CEO.

« Affinity s'est imposée comme la plateforme permettant aux investisseurs en capital privé de trouver, gérer et faire des affaires. Plus de la moitié des principales sociétés de capital-risque utilisent Affinity pour améliorer leurs investissements », a déclaré Ken Fine, CEO d'Affinity. « Je suis très heureux de rejoindre une entreprise à la clientèle aussi enthousiaste et qui offre également un potentiel de croissance énorme avec de nouveaux produits récemment lancés et en perspective de lancement. Je suis impatient de collaborer avec cette équipe pour accélérer notre dynamique et apporter de la valeur à nos clients ».

Affinity a récemment lancé plusieurs nouvelles fonctionnalités basées sur l'IA et les données pour faire des affaires de manière plus efficace et efficiente. En savoir plus sur le site affinity.co/product/crm.

À propos d'Affinity

Affinity est une plateforme d'intelligence relationnelle qui permet aux hommes d'affaires évoluant au sein des secteurs axés sur les relations, de trouver, gérer et conclure davantage de contrats. Grâce à la technologie et aux connaissances les plus automatisées en matière d'intelligence relationnelle, Affinity permet aux dirigeants de conclure des affaires, de s'affranchir du travail ingrat des données et de s'assurer que leurs équipes peuvent agir en toute confiance, en connaissant le contexte et l'historique de chaque relation. La plateforme Affinity, notamment Affinity CRM, est utilisée par plus de 3 000 entreprises axées sur les relations dans le monde entier. Fondée en 2014, Affinity a son siège à San Francisco et est soutenue par des investisseurs de premier plan, notamment Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC et MassMutual Ventures.

23 mai 2024 à 15:40

