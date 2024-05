Pylontech inaugure son siège mondial à Shanghai





SHANGHAI, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 22 mai, Pylontech a officiellement inauguré son siège mondial, marquant une étape importante pour ce fournisseur de systèmes de stockage d'énergie de premier plan.

Fondé en 2009, Pylontech a été un acteur clé dans l'industrie du stockage de l'énergie, maîtrisant les technologies de base des cellules de batterie, des modules, du système de gestion de la batterie (BMS), de l'intégration de systèmes, etc. Ses produits et solutions répondent à un large éventail d'applications, y compris les projets résidentiels, commerciaux et industriels (C&I), et les projets à grande échelle. En 2013, Pylontech a livré son premier système de stockage d'énergie sur le marché international et possède désormais de plus de dix ans d'expérience au service des marchés étrangers, avec un volume d'expéditions cumulées dépassant le million d'unités. Grâce à une innovation technologique continue et à des produits et services exceptionnels, Pylontech a gagné la reconnaissance de ses clients dans le monde entier.

Ces dernières années, Pylontech a amélioré ses installations nationales et internationales. L'entreprise a établi des bases de R&D et de fabrication à Yangzhou, dans le Jiangsu, et à Hefei, dans l'Anhui. Parallèlement, Pylontech a accéléré son expansion mondiale en établissant des succursales aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, aux États-Unis et dans d'autres pays, mettant ainsi en place des capacités locales complètes pour fournir des services plus efficaces et plus pratiques aux clients mondiaux.

Le nouveau siège mondial, situé dans le nouveau district de Pudong, à Shanghai, s'étend sur plus de 20 000 mètres carrés et couvre une superficie totale de plus de 50 000 mètres carrés. Il intègre la R&D, la production et les bureaux pour répondre pleinement aux besoins de croissance continue de Pylotnech.

Geoffrey Song, vice-président de Pylontech, a déclaré : « L'achèvement et l'utilisation de notre siège mondial constituent un moment charnière dans l'histoire de Pylontech, qui insuffle une énergie nouvelle dans notre entreprise. Nous sommes impatients d'approfondir la coopération avec des partenaires mondiaux, d'explorer conjointement l'application et le développement de la technologie de stockage d'énergie, et de contribuer à la transition énergétique mondiale et au développement durable. »

À propos de Pylontech

Pylontech (code boursier : 688063) a été fondée en 2009 en tant que fournisseur de systèmes de stockage d'énergie par batterie et est devenue la première société cotée en bourse en Chine en 2020 se concentrant principalement sur le stockage d'énergie comme activité de base. Pylontech intègre la chaîne industrielle grâce à ses solides capacités de recherche et développement et à sa vaste expertise en matière de fabrication, allant des cellules aux systèmes de gestion des batteries, en passant par l'intégration aux systèmes. Ses produits et solutions sont présents dans plus de 80 pays et régions, dont plus d'un million de systèmes de stockage d'énergie qui ont été mis en service avec succès.

