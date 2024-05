L'OPEC est fière de s'associer à Compétences Canada pour une nouvelle année!





MONTRÉAL, le 23 mai 2024 /CNW/ - OPEC revient en tant que fournisseur or pour les domaines de compétences dans le secteur de la Technologie de l'information aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2024.

Durant la compétition, qui se tiendra les 30 et 31 mai 2024 au Centre de foires d'ExpoCité, des milliers d'étudiants découvrent les carrières passionnantes et enrichissantes qui sont disponibles dans les métiers spécialisés et les technologies.

« S'engager activement dans la promotion du développement des compétences est un des piliers phares de l'OPEC. Nous sommes fiers de contribuer à nouveau à cet événement incontournable afin de bâtir, ensemble, l'héritage numérique du Canada! », mentionne Michel Langelier, directeur général de l'OPEC.

Cet événement est une occasion idéale de rencontrer la main d'oeuvre de demain et de faire la promotion des carrières existantes dans le numérique auprès des jeunes Canadiens.

Vous souhaitez vous aussi faire une différence dans l'héritage numérique du Canada?

Impliquez-vous en donnant de l'équipement, des journées de bénévolat, de l'espace de stockage ou des moyens de transport!

Aidez les jeunes d'aujourd'hui à changer le monde de demain.

À PROPOS DE SKILLS/COMPÉTENCES CANADA

Fondée en 1989, Skills/Compétences Canada est une organisation nationale sans but lucratif comptant un organisation membre dans chaque province et territoire, qui travaille avec des employeurs, des enseignants, des groupes syndicaux et des gouvernements à la promotion des carrières dans les métiers spécialisés et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Grâce à sa position unique parmi des partenaires des secteurs privé et public, l'organisation aide le Canada à répondre à ses futurs besoins en main-d'oeuvre qualifiée, tout en faisant découvrir des carrières enrichissantes aux jeunes. Elle offre aussi des possibilités d'apprentissage expérientiel dans le cadre d'évènements régionaux, provinciaux, territoriaux, nationaux et internationaux, notamment des compétitions des métiers spécialisés et des technologies qui réunissent des centaines de milliers de jeunes Canadiens et Canadiennes, ainsi que des programmes de sensibilisation aux métiers spécialisés. Skills/Compétences Canada, dont le siège social se trouve à Ottawa (Ontario), est l'organisation canadienne membre de WorldSkills. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site Web de SCC (https://www.skillscompetencescanada.com/fr/) ou composer le 877-754-5226.

À PROPOS DE CFSC-OPEC

Ordinateurs pour l'excellence - Canada Inc. | Computers for Success - Canada Inc. (CFSC-OPEC) est un organisme sans but lucratif, créé en 2005, qui soutient les effets des programmes d'inclusion numérique et de développement économique du gouvernement du Canada. La mission du CFSC-OPEC repose sur 3 piliers : réduire les déchets numériques, favoriser la main-d'oeuvre numérique et faciliter l'inclusion sociale.

