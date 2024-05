La Banque CIBC annonce les gagnants du programme d'art C2





TORONTO, le 23 mai 2024 /CNW/ - La Banque CIBC a annoncé aujourd'hui le nom des deux artistes lauréats du programme C2 (C2 Art), une initiative visant à aider les artistes émergents à réaliser leurs ambitions grâce à une occasion unique de créer et de présenter leur art contre rémunération.

Laura Hudspith, une artiste interdisciplinaire, et Roda Medhat, une artiste multidisciplinaire, ont été choisies par un comité de juges qui comprend des membres de la communauté artistique et de la Banque CIBC.

« Je suis extrêmement reconnaissante d'avoir l'occasion de produire un ensemble de sculptures en vitrail et en cuivre et j'ai commencé à mettre au point une solution pour rendre des formes tridimensionnelles entièrement dans ce médium, a indiqué Laura Hudspith. Avec le soutien de la Banque CIBC, j'attends avec intérêt de pouvoir développer et de peaufiner ce processus au cours des prochains mois ».

Les deux artistes sélectionnées commenceront maintenant la création d'une série d'oeuvres qui seront présentées dans le cadre d'expositions distinctes consacrées à chaque artiste.

« En tant qu'artiste émergente, il est à la fois sécurisant et rassurant de disposer de l'espace et du temps nécessaires pour poursuivre ma carrière artistique avec l'appui d'une institution comme la Banque CIBC, a déclaré Roda Medhat. Cette occasion m'offre les ressources nécessaires pour continuer à créer et à présenter mon travail dans un cadre professionnel ».

Les expositions seront présentées pendant trois mois, dans un espace ouvert aux clients, aux visiteurs et aux employés de la Place de la Banque CIBC à Toronto (Ontario).

« Nous sommes heureux d'annoncer les gagnantes du programme d'art C2 de cette année. Soutenir les ambitions de la prochaine génération d'artistes est au coeur de nos valeurs, et nous sommes fiers de promouvoir les talents émergents de cette façon », a déclaré Claudette Knight, vice-présidente, Conception et expérience du milieu de travail, Banque CIBC.

L'an dernier, les lauréats étaient Maya Skarzenski, artiste interdisciplinaire, conservatrice et conceptrice et Mike Pszczonak, artiste et enseignant.

Pour en savoir plus sur le programme d'art C2 veuillez consulter le site : https://www.cibc.com/fr/about-cibc/create-and-curate.html

