/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Dévoilement du premier Plan stratégique de la mise en valeur des espaces ouverts au centre-ville de Montréal/

En milliers d'euros 2023* 2022 Chiffre d'affaires 2 304 3 704 Autres produits d'exploitation 713 898 Produits d'exploitation 3 018 4 601 EBITDA** -935 325 Charges de personnel Autres charges d'exploitation Amortissements et provisions -2 034 -1 918...

La Banque Toronto-Dominion (« la Banque ») a annoncé aujourd'hui un dividende de un dollar et deux cents (1,02 $) par action ordinaire entièrement libérée du capital-actions de la Banque pour le trimestre se terminant le 31 juillet 2024. Ce dividende...