La solution de stockage QNAP compatible S3 « QuObjects » est certifiée « Veeam® Ready - Object with Immutability »

TAIPEI, le 23 mai 2024 /CNW/ - QNAP® Systems, Inc., un innovateur de premier plan en matière de solutions informatiques, de réseautage et de stockage, a annoncé aujourd'hui que sa solution de stockage d'objets compatible S3, QuObjects, a obtenu la certification « Veeam® Ready - Object with Immutability », applicable aux serveurs NAS QNAP avec QTS et les systèmes d'exploitation QuTS hero . Cette certification souligne la fiabilité de QuObjects en tant que solution de sauvegarde d'objets sécurisée pour les entreprises, améliorant l'efficacité de la gestion des données et la sécurité.

QuObjects est la solution de stockage d'objets compatible S3 pour les serveurs NAS QNAP, offrant des vitesses de lecture et d'écriture 20 fois plus rapides que les services infonuagiques conventionnels, ainsi qu'une architecture très flexible et évolutive pour assurer une transmission efficace et une certaine flexibilité dans le stockage d'objets. Du développement de services liés aux objets aux charges de travail exigeantes comme l'apprentissage automatique et les lacs de données, QuObjects aide les entreprises à répondre à divers besoins d'application en favorisant une plus grande rentabilité.

QuObjects prend en charge Object Lock pour assurer l'immuabilité des données, tout en offrant une meilleure protection contre les menaces de rançongiciels, les cyberattaques ou les erreurs humaines. Associée à des contrôles d'accès et à des fonctions d'authentification, elle offre une protection complète pour la sécurité des données des objets.

Jimmy Tam, chef de produit de QNAP, a déclaré : « La sécurité des données est essentielle pour les entreprises. Grâce à nos solutions QuObjects certifiées « Veeam Ready - Object with Immutability », nous permettons aux entreprises qui tirent parti des solutions de Veeam d'opter en toute confiance pour les serveurs NAS QNAP pour le stockage et la sauvegarde d'objets S3 sur place, en profitant d'une transmission rapide, d'une évolutivité étendue et d'une sécurité inébranlable. »

QNAP est le partenaire privilégié pour les solutions de sauvegarde d'objets de Veeam. Pour en savoir plus, consultez les pages sur Object Partner de Veeam Ready et la solution de stockage d'objets compatible S3 QNAP QuObjects .

Pour obtenir plus d'informations et pour consulter la gamme complète de serveurs NAS QNAP, veuillez consulter le site www.qnap.com .

23 mai 2024

