Mintos lance un nouveau produit d'investissement immobilier locatif pour les investisseurs passifs





BERLIN, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Mintos, la plateforme multi-actifs qui propose une combinaison unique d'options d'investissement alternatives et traditionnelles, a le plaisir d'annoncer le lancement de sa nouvelle offre : l'investissement immobilier locatif passif.

Ce nouveau produit offre aux investisseurs une façon accessible, abordable et facile de faire leurs premiers pas sur le marché immobilier. Avec un investissement minimum de seulement 50 euros et des rendements estimés à 6-8 % par an*, Mintos élargit l'accès à l'investissement immobilier résidentiel locatif à un public plus large.

L'investissement dans l'immobilier locatif nécessite traditionnellement un capital important, et induit des frais et des taxes non négligeables. L'achat peut être long et complexe, en particulier pour les investissements à l'étranger. De plus, détenir un bien immobilier implique d'y consacrer régulièrement du temps, pour la gestion des locataires et l'entretien du bien.

Investir dans l'immobilier locatif sur Mintos via des titres immobiliers est en revanche simple et pratique. Les investisseurs peuvent détenir une partie de l'immobilier locatif sans posséder directement le bien sous-jacent, ce qui leur évite d'avoir à s'occuper de l'achat ou de l'entretien du bien.

De plus, les investissements immobiliers manquent souvent de liquidité, immobilisant le capital pendant de longues périodes. Avec Mintos, les clients peuvent accéder à leur capital à tout moment via le marché secondaire de Mintos, ce qui garantit la liquidité de leurs investissements.

Cette approche passive du placement immobilier locatif offre aux investisseurs la possibilité d'obtenir différents rendements, puisqu'ils peuvent s'attendre à un flux régulier de revenus provenant du paiement des loyers et à une plus-value potentielle lors de la vente du bien.

« Nous sommes ravis d'introduire les investissements immobiliers locatifs passifs sur notre plateforme, » déclare Martins Sulte, PDG et cofondateur de Mintos. « Ce nouveau produit s'inscrit dans notre objectif de rendre l'investissement accessible à tous. Il offre aux investisseurs un moyen simple de diversifier leurs portefeuilles avec des actifs alternatifs, soutenant ainsi notre engagement à offrir des stratégies d'investissement passives et à long terme. »

Pour en savoir plus sur les solutions d'investissement immobilier passif de Mintos, consultez www.mintos.com/fr/real-estate/invest/ .

* Les rendements estimés se composent de paiements nets estimés à 5 % et d'une plus-value annuelle estimée à 1-3 % de la valeur de la propriété. Il est important de noter que les rendements estimés ne garantissent pas les résultats futurs.

23 mai 2024 à 02:00

