Prime Data Centers annonce un projet de centre de données de 40 MW à Madrid





L'entreprise a obtenu 3 hectares à Alcobendas avec un plan de développement visant à livrer un centre de données hyperscale de 26 000 mètres carrés et 40 mégawatts.

MADRID, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- Prime , un fournisseur international de centres de données hyperscale et en gros, a annoncé aujourd'hui son intention de mettre en place un centre de données de 26 000 mètres carrés à Madrid, en Espagne. L'entreprise a obtenu 3 hectares à Alcobendas et prévoit de développer une installation capable de fournir 40 mégawatts d'énergie critique. Alcobendas est le plus grand écosystème de centres de données du pays avec 41 % de la consommation d'énergie en colocation active. Prime Madrid sera développé en fonction de la demande des clients et répondra aux exigences en matière de densité de puissance des hyperscalers cloud et de l'intelligence artificielle.

« Avec une capacité d'accueil de quarante-quatre mégawatts en 2023, les défis énergétiques limitant les marchés FLAPD et la gouvernance de l'information exigeant la présence de centres de données dans le pays, il est clair que Madrid s'apprête à connaître une forte croissance dans un avenir proche, a déclaré Nicholas Laag, fondateur et directeur général de Prime Data Centers. Alcobendas est un emplacement idéal pour le premier centre de données de Prime à Madrid, doté d'un écosystème établi qui offre un accès facile à la fibre optique ainsi qu'à une main-d'oeuvre expérimentée et qualifiée. »

Prime a choisi Madrid pour sa dernière expansion en raison de la forte demande du marché pour les centres de données hyperscale, qui représentait environ 74 % de l'utilisation en 2023 dans les centres de données autoconstruits et en colocation. En outre, l'emplacement central de Madrid dessert une large base démographique tout en servant de point de relais principal du réseau pour les régions côtières et le Portugal. Prime Madrid sera situé à Calle de la Pedriza 1, à Alcobendas, à proximité immédiate des points d'échange Internet locaux pour l'optimisation du réseau client.

« Après avoir passé les vingt-cinq dernières années à Madrid, il est encourageant de constater que le travail acharné et la préparation de tant d'acteurs locaux ont permis de tirer parti de l'augmentation récente de la demande, a déclaré Michael Wall, vice-président principal du développement et de la construction de Prime en Europe. Prime est convaincu que cette base solide soutiendra la croissance des centres de données à Madrid, confirmant ainsi sa place aux côtés des marchés d'infrastructure numérique les plus influents d'Europe. Nous sommes ravis de contribuer à cette réussite. »

La feuille de route de plus de trois gigawatts de Prime comprend désormais vingt-deux emplacements détenus et faisant l'objet d'une option aux États-Unis et en Europe, ainsi que de nombreux autres sites en cours de vérification. Parmi les annonces récentes, on compte près de 500 mégawatts au Danemark, à Phoenix et à Chicago. Prime prévoit également l'ouverture de son centre de données de Los Angeles, partiellement préloué, en octobre 2024.

Consultez primedatacenters.com/madrid-data-centers pour plus d'informations.

À propos de Prime

Prime est un fournisseur international de centres de données hyperscale et en gros. Les organisations axées sur les données telles que les fournisseurs de cloud, l'IA et les entreprises choisissent Prime pour bénéficier de centres de données évolutifs et conçus efficacement qui les aident à faire progresser, à défendre et à atteindre leurs objectifs technologiques et de durabilité. Au coeur de l'entreprise, la mission de Prime est d'être le partenaire de référence en matière de solutions d'infrastructure pour sa clientèle. Avec une feuille de route de plus de trois gigawatts de capacité énergétique répartis sur les marchés établis et émergents, Prime ira là où nos clients ont besoin de se développer.

Prime | Data Driven. Suivez-nous en ligne : primedatacenters.com ? LinkedIn

23 mai 2024 à 01:31

