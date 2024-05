PlanetHoster dévoile HybridCloud N0C®, une nouvelle offre de serveurs dédiés de nouvelle génération





MONTRÉAL, PARIS et LAUSANNE, Suisse, 23 mai 2024 /PRNewswire/ -- PlanetHoster®, un spécialiste de l'hébergement de données et d'applications, est fier d'annoncer le lancement d' HybridCloud N0C® , prononcé N zéro C. Cette offre révolutionnaire combine la puissance du métal nu avec la flexibilité et la haute disponibilité des solutions cloud. Conçue pour être entièrement clé en main, cette solution intègre les dernières innovations en matière de gestion centralisée et marque un tournant majeur dans l'approche de PlanetHoster en matière de gestion des installations. Disponible au Canada, en France et en Suisse, HybridCloud N0C® donne aux entreprises et aux clients professionnels accès à une nouvelle gamme de solutions gérées et haute performance qui visent à mieux les servir, tout en bénéficiant des dernières normes de confidentialité et de sécurité.

« HybridCloud N0C se distingue par une série de caractéristiques exceptionnelles : une protection WAF (Web Application Firewall) de pointe, une empreinte énergétique réduite et une architecture de système de pointe. Quitter mon poste de PDG pour me consacrer entièrement à l'innovation technologique a été une décision clé. Aujourd'hui, nous sommes ravis de présenter ce qui constitue le sommet de nos réalisations à ce jour », a confié A. Saber SHENOUDA, directeur technique de PlanetHoster.

À propos de N0C

N0C® est une solution PaaS et IaaS de pointe. La solution est dotée d'un panneau de gestion intuitif et permet un déploiement rapide et mondial des instances avec une gestion complète des installations. N0C® offre des mesures de sécurité avancées et des performances supérieures, dépassant les normes actuelles du marché. Elle est entièrement conforme aux dernières exigences réglementaires et de sécurité.

À propos de PlanetHoster

PlanetHoster est spécialisé dans les solutions d'hébergement haute performance pour le Web, les données et les applications, ainsi que dans l'enregistrement des noms de domaine . Avec son propre réseau IP redondant, PlanetHoster sert plus de 60 000 clients grâce à une infrastructure cloud privée distribuée au Canada, en France et en Suisse. L'équipe de professionnels expérimentés de l'hébergement Web se consacre à fournir une expérience client cinq étoiles, à assurer des performances optimales sur des infrastructures robustes et à maintenir une sécurité et une confidentialité des données éprouvées.

Contact pour les médias : PlanetHoster, Violetta POTAPOVA, responsable du marketing et des partenariats, [email protected], www.planethoster.com

23 mai 2024 à 00:27

