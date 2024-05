Xsolla s'associe à Games for Change pour permettre aux développeurs de jeux vidéo de la prochaine génération de contribuer au changement social.





Xsolla, une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo, est honorée d'annoncer sa participation au prochain festival Games for Change 2024, l'événement annuel incontournable pour tous ceux qui s'intéressent au pouvoir des jeux et des médias immersifs pour promouvoir l'impact social. Cette collaboration avec Games for Change met en lumière l'engagement de Xsolla à promouvoir l'innovation et l'éducation au sein de la communauté des jeux vidéo.

Le thème du festival de cette année, « Le marqueur 2030 : Un catalyseur pour le changement mondial », met l'accent sur le pouvoir transformateur des jeux pour répondre aux objectifs mondiaux de durabilité. Xsolla jouera un rôle important lors de l'événement, en présentant ses programmes éducatifs pionniers, tels que l'ouverture récente de la Xsolla Curine Academy à Kuala Lumpur, le lancement de la Xsolla Online Academy et la vision future des Xsolla Global Academies à travers le monde, conçus pour accélérer l'apprentissage et le développement dans la création de jeux.

Berkley Egenes, responsable du marketing et de la croissance chez Xsolla, parlera de ces initiatives impactantes pour fournir un accès équitable à l'industrie du jeu lors du festival. Berkley a déclaré : « Chez Xsolla, nous nous engageons à stimuler l'innovation et à soutenir la prochaine génération de développeurs de jeux. Nos programmes, tels que la Xsolla Online Academy et la Xsolla Global Academy, sont conçus pour donner aux participants les outils et les connaissances nécessaires pour prospérer dans l'industrie dynamique du jeu ? aujourd'hui et demain. »

Xsolla remettra le prix le plus innovant de l'industrie du jeu lors de la cérémonie de remise des prix Games for Change, qui célèbre la créativité et les progrès exceptionnels dans le domaine du développement de jeux. Ce prix s'inscrit dans le cadre des efforts continus de Xsolla pour soutenir et promouvoir l'excellence dans le secteur des jeux.

Susanna Pollack, présidente de Games for Change, a parlé de ce partenariat : « Nous sommes ravis de collaborer avec Xsolla dans le cadre du festival Games for Change 2024. Leur engagement en faveur de l'éducation et de l'innovation dans l'industrie du jeu correspond parfaitement à nos objectifs. Ensemble, nous voulons démontrer que les jeux peuvent être des vecteurs puissants de progrès social et environnemental. »

Le festival de deux jours aura lieu les 27 et 28 juin à New York (The New School/Parson's School of Design), réunissant des voix mondiales pour stimuler l'engagement communautaire et favoriser le changement social par le biais de jeux et de technologies immersives. Pour plus d'informations sur la participation de Xsolla au festival Games for Change et sur les modalités de participation ou d'assistance à l'événement, veuillez consulter ce site.

À propos de Xsolla

Xsolla est une entreprise mondiale de commerce de jeux vidéo qui dispose d'un ensemble robuste et puissant d'outils et de services conçus spécifiquement pour l'industrie. Depuis sa création en 2005, Xsolla a aidé des milliers de développeurs et d'éditeurs de jeux vidéo de toutes tailles à financer, commercialiser, lancer et monétiser leurs jeux à l'échelle mondiale sur de multiples plateformes. En tant que leader innovant dans le commerce des jeux vidéo, Xsolla a pour mission de résoudre les complexités inhérentes à la distribution, au marketing et à la monétisation à l'échelle mondiale, afin d'aider ses partenaires à toucher plus de zones géographiques, à générer davantage de revenus et à créer des relations avec les joueurs du monde entier. Basée et constituée à Los Angeles, en Californie, avec des bureaux à Londres, Berlin, Pékin, Guangzhou, Séoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh et dans d'autres villes du monde, Xsolla soutient des éditeurs de jeux majeurs comme Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo, et bien d'autres encore.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : xsolla.com

À propos de Games For Change

Depuis 2004, Games For Change (G4C) a permis aux créateurs de jeux et aux innovateurs de mener des changements dans le monde réel ? en utilisant des jeux et des médias immersifs pour aider les gens à apprendre, à améliorer leurs communautés et à rendre le monde meilleur. G4C s'associe à des entreprises de technologie et de jeux, à des organisations à but non lucratif, à des fondations et à des agences gouvernementales pour organiser des événements de classe mondiale, des salles d'arcade publiques, des défis de conception et des programmes pour les jeunes. G4C soutient une communauté mondiale de développeurs de jeux qui utilisent les jeux pour résoudre des problèmes concrets, des conflits humanitaires au changement climatique en passant par l'éducation.

22 mai 2024 à 16:30

