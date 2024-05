Projet de parc éolien Pohénégamook-Picard-Saint-Antonin-Wolastokuk dans les MRC de Kamouraska, Témiscouata et Rivière-du-Loup - La commission d'enquête invite la population à une rencontre préparatoire en vue de l'audience publique

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, M. Benoit Charette, le mandat de tenir une enquête et une audience publique...

Le complexe communautaire Joe Mavrinac deviendra plus accessible et plus écologique grâce à un investissement fédéral de plus de 2,3 millions de dollars dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs. La contribution de la...