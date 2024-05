CGI nommera François Boulanger président et chef de la direction le 1er octobre 2024





MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - Le conseil d'administration de CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé la nomination de François Boulanger en tant que président et chef de la direction ainsi que membre du conseil d'administration à compter du 1er octobre 2024. M. Boulanger est actuellement président et chef des opérations pour les activités de CGI au Canada, pour l'unité Secteur privé et gouvernements locaux aux États-Unis, les centres d'excellence mondiaux de prestation de services de l'Asie-Pacifique et les solutions mondiales de propriété intellectuelle (PI). George D. Schindler, actuellement président et chef de la direction, prendra sa retraite le 30 septembre 2024. M. Schindler continuera de siéger au conseil d'administration et, pour une période de transition, agira à titre de conseiller stratégique auprès de Serge Godin, fondateur et président exécutif du conseil.

« Au nom du conseil d'administration et des conseillers de CGI à l'échelle mondiale, j'aimerais féliciter François pour sa nomination à la direction de CGI, a souligné Serge Godin. Le conseil ainsi que moi-même planifions minutieusement la succession pour le poste de chef de la direction depuis plusieurs années et, compte tenu de la solidité opérationnelle continue et de la résilience de notre entreprise, nous croyons que le moment est opportun pour François de prendre la relève et de diriger notre entreprise pour les années à venir. »

« François a eu un impact extrêmement positif sur la croissance rentable de notre entreprise au cours des 20 dernières années alors qu'il dirigeait des équipes partout dans le monde pour mener à bien un vaste éventail de stratégies d'affaires et opérationnelles, a expliqué Julie Godin, coprésidente du conseil. C'est avec plaisir que je continuerai de travailler en étroite collaboration avec François, notre équipe de direction et notre conseil d'administration à faire évoluer notre stratégie de croissance rentable en vue de bâtir une entreprise durable qui demeure un partenaire et expert de choix pour nos clients, un employeur de choix pour nos équipes, et un investissement de choix pour nos actionnaires. »

« J'aimerais remercier Serge, Julie, George et l'ensemble du conseil d'administration pour leur confiance, a répondu François Boulanger. CGI occupe une position unique au sein du marché en raison de la profondeur de nos relations client et de notre culture d'actionnaire-propriétaire qui habilite tous nos professionnels à continuellement créer de la valeur pour nos clients, nos employés et nos actionnaires. J'ai hâte de continuer à travailler en étroite collaboration avec notre talentueuse équipe mondiale alors que nous exploiterons la puissance de la technologie pour offrir à nos clients des perspectives fiables et des résultats d'affaires tangibles. Ensemble, nous allons bâtir le prochain chapitre de la réussite de notre entreprise, qui compte presque 48 ans d'histoire. »

« CGI a connu en George Schindler un chef de la direction exceptionnel, a ajouté Serge Godin. Au cours des huit dernières années, CGI a affiché une croissance rentable pour atteindre 14 milliards $ en revenus annuels alors que le cours de notre action a plus que doublé et que notre capitalisation boursière a augmenté de plus de 70 %. À tous les niveaux, George a dirigé avec succès notre équipe en vue d'offrir une valeur significative à toutes nos parties prenantes, démontrant ainsi la pertinence de sa vision stratégique ainsi que sa maîtrise de nos activités et du marché. George prendra sa retraite en tant que chef de la direction, mais nous sommes heureux de savoir que CGI pourra bénéficier de son expérience aussi bien à titre de conseiller stratégique que de membre de notre conseil. »

« Ce fut un honneur de diriger CGI et de représenter nos professionnels de talent partout dans le monde auprès de nos clients et actionnaires, a souligné George D. Schindler. François est un leader exceptionnel et est bien positionné pour diriger CGI ainsi que toutes ses parties prenantes vers la prochaine vague de transformation numérique. Après environ 40 ans chez CGI, je profiterai de plus de temps avec ma famille alors que je transigerai vers un rôle de conseiller et poursuivrai celui d'administrateur au sein du conseil. Je souhaite remercier Serge, Julie et le conseil d'administration pour leur soutien et pour l'opportunité de continuer à servir cette incroyable entreprise. »

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises indépendantes de services de conseil en technologie de l'information (TI) et en management au monde. CGI compte 90 000 conseillers et autres professionnels établis partout dans le monde grâce auxquels l'entreprise offre un portefeuille complet de services et de solutions : des services de conseil en management et en stratégie TI, de l'intégration de systèmes, des services en TI et en gestion des processus d'affaires en mode délégué ainsi que des solutions de propriété intellectuelle. La collaboration de CGI avec ses clients repose sur un modèle axé sur les relations locales, conjugué à un réseau mondial de prestation de services, qui permet aux clients de réaliser la transformation numérique de leur organisation et d'accélérer l'obtention de résultats. Au cours de l'exercice financier 2023, CGI a généré des revenus de 14,30 milliards $ CA. Les actions de CGI sont inscrites à la Bourse de Toronto (GIB.A) ainsi qu'à la Bourse de New York (GIB). Apprenez-en davantage sur cgi.com.

