Seegene et Springer Nature annoncent une alliance stratégique

- Cette alliance stratégique vise à favoriser la collaboration avec les chercheurs travaillant dans divers domaines pathologiques en utilisant la meilleure technologie de diagnostic par PCR

- Les sociétés faciliteront la coopération au niveau des dirigeants, renforçant le partenariat pour l'activité SG OneSystemTM (l'activité de partage de technologies de Seegene)

SÉOUL, Corée du Sud, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Seegene Inc. (KQ096530), société sud-coréenne de premier plan qui fournit une solution totale pour le diagnostic moléculaire par PCR, a annoncé le 16 mai la signature d'un accord d'alliance stratégique avec Springer Nature, l'éditeur de la prestigieuse revue scientifique Nature.

Le partage de valeurs communes entre Springer Nature, qui vise à faire progresser la découverte, et entre Seegene, qui oeuvre à la réalisation d'un monde sans maladies, constitue la base d'une alliance naturelle.

Dans le cadre de cette nouvelle alliance, les deux sociétés utiliseront leur expertise et leurs connaissances communes pour aider les chercheurs de la communauté scientifique mondiale à accélérer les tests de diagnostic par PCR dans domaines pathologiques importants mais variés.

Les entreprises de diagnostic moléculaire par PCR ne développent que quelques produits de diagnostic par an. En tirant parti du réseau de Springer Nature, les deux entreprises fourniront des financements et des technologies à des scientifiques et experts mondiaux dans divers domaines, élargissant ainsi considérablement la gamme et le potentiel des produits de diagnostic. Cette initiative, dirigée par les cadres supérieurs des deux entreprises, s'appuie sur le succès du programme d'Open Innovation lancé par les deux entreprises en 2023, dont l'objectif était de développer des produits de diagnostic innovants avec la participation de la communauté scientifique.

Les deux sociétés élargiront leur collaboration grâce à l'activité OneSystemTM en identifiant et en promouvant des partenaires potentiels, ainsi qu'en organisant conjointement des symposiums annuels, à commencer par une déclaration commune cette année.

« Nous sommes ravis d'approfondir notre relation stratégique avec Springer Nature, un leader faisant autorité dans la communauté scientifique mondiale, a déclaré Dr Jong-Yoon Chun, PDG et fondateur de Seegene. « Ensemble, nous travaillerons au succès de l'activité SG OneSystemTM et à réaliser "un monde sans maladies". »

« Springer Nature salue les efforts de Seegene pour démocratiser le diagnostic précoce des maladies multiples afin de permettre un traitement rapide », a déclaré Frank Vrancken Peeters, PDG de Springer Nature. « Ce noble objectif ne peut être atteint que par des collaborations. En tant que partenaire de confiance de la communauté des chercheurs, Springer Nature contribuera à la mise en place d'un réseau mondial d'experts qui, grâce à la technologie de Seegene, pourront accélérer le développement de nouveaux tests pour un large éventail de pathologies. »

Seegene et Springer Nature ont suscité un vif intérêt de la part de la communauté scientifique mondiale pour le premier programme d'Open Innovation lancé en 2023. Le programme, qui comprend 15 projets, a reçu un total de 281 candidatures provenant de 47 pays, ce qui a permis de sélectionner 26 candidats pour un ratio concurrentiel de 11 contre 1. Reconnaissant le potentiel du partage des technologies, les deux entreprises souhaitent accélérer la commercialisation de l'expertise et des connaissances dans différents domaines. Cette année marque la deuxième itération du programme, qui s'éloignera du modèle 2023 de développement de produits prédéfinis. Le programme 2024 adoptera plutôt un format plus ouvert, permettant aux candidats de proposer n'importe quel développement de produit.

« Nous avons de grandes attentes à l'égard du programme d'Open Innovation pour contribuer à la démocratisation des diagnostics moléculaires par PCR, a déclaré Marc Spenlé, directeur de l'exploitation de Springer Nature. « En collaboration avec Seegene, nous allons créer un écosystème qui encourage et accélère le développement de nouveaux tests pour répondre à des besoins actuellement non satisfaits. »

À propos de Seegene

Seegene possède 23 ans d'expérience en matière de R&D, de fabrication et de commercialisation de technologies de PCR quantitative syndromique, qui ont été mises en avant lors de la pandémie de COVID-19 lorsque la société a fourni plus de 340 millions de tests COVID-19 à plus de 100 pays à travers le monde. La caractéristique principale des technologies de PCR syndromique uniques de Seegene est leur capacité à tester simultanément 14 agents pathogènes qui provoquent des symptômes similaires dans un seul tube et à fournir des informations quantitatives sur le profil d'infectivité en corrélation avec la gravité de la maladie.

À propos de Springer Nature

Depuis plus de 180 ans, Springer Nature fait progresser la découverte en fournissant un service d'excellence à l'ensemble de la communauté de la recherche. Nous aidons les chercheurs à faire de nouvelles découvertes, nous nous assurons que toutes les recherches que nous publions sont pertinentes, fiables et résistent à un examen objectif, qu'elles parviennent au public concerné dans le meilleur format possible, et qu'elles sont faciles à trouver, accessibles, utilisables, réutilisables et partageables. Nous soutenons les bibliothécaires et les institutions avec les innovations en matière de technologie et de données, et nous fournissons un soutien de qualité aux sociétés dans le domaine de l'édition.

En tant qu'éditeur scientifique, Springer Nature regroupe des marques de confiance telle que Springer, Nature Portfolio, BMC, Palgrave Macmillan et Scientific American.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur springernature.com et @SpringerNature.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SG OneSystemTM

L'activité SG OneSystemTM est la stratégie mondiale de Seegene visant à partager sa technologie et son savoir-faire en matière de diagnostic moléculaire par PCR, accumulés depuis plus de 20 ans, avec des entreprises de premier plan dans le monde entier, afin de créer un consortium mondial qui élargirait le pipeline de développement des produits PCR. En outre, Seegene cherche à exploiter l'expertise et les connaissances collectives de la communauté scientifique mondiale pour faire progresser l'innovation dans le domaine du diagnostic. Grâce à ces efforts combinés, à la commercialisation de l'expertise et des connaissances, ainsi qu'au développement de produits de diagnostic adaptés aux besoins du marché local, SG OneSystemTM entend démocratiser l'accès précoce aux tests PCR et, en fin de compte, contribuer à la réalisation d'un « monde sans maladies ».

En janvier 2024, Seegene a entamé une collaboration stratégique avec Microsoft pour renforcer son système de développement numérisé Seegene (SGDDS) en utilisant la technologie de Microsoft, y compris les plans d'utilisation de l'intelligence artificielle (IA) à l'avenir. La collaboration de Seegene avec Microsoft et Springer Nature fera progresser l'activité SG OneSystemTM. Ces trois entreprises prévoient un événement de déclaration pour officialiser ces partenariats cette année.

Programme d'Open Innovation (OIP)

Le Programme d'Open Innovation (OIP) est un projet mondial de développement de réactifs PCR animé conjointement par Seegene et Springer Nature. Le programme inaugural a été lancé en septembre 2023 et invite les scientifiques et les experts de toute la communauté à mener des recherches dans le cadre des 15 projets désignés pour développer les réactifs de diagnostic qPCR syndromique de Seegene.

Le programme d'Open Innovation fait partie de l'activité de partage de technologies de Seegene, SG OneSystemTM, dont l'objectif est de réaliser « un monde libéré de toutes les maladies » en développant des produits qui consolident les connaissances et l'expertise des scientifiques et des experts du monde entier.

Système de développement numérique de Seegene (SGDDS)

Le Système de développement numérique de Seegene (SGDDS) est un système qui permet le développement standardisé et automatisé de kits de diagnostic. Il intègre les technologies et l'expertise produit de Seegene et permet aux chercheurs de développer facilement des produits PCR syndromiques, même pour ceux qui ont une expérience limitée en matière de développement.

22 mai 2024 à 07:28

