ASOTO et CATALSYS forment une coentreprise stratégique pour fournir des solutions révolutionnaires d'énergie verte aux centres de données d'IA





TALLINN, Estonie et HARTLEPOOL, Angleterre, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- ASOTO OÜ et CATALSYS Limited sont ravis d'annoncer la création d'une coentreprise stratégique visant à transformer l'industrie européenne des centres de données grâce à des solutions innovantes en matière d'énergie verte. Ce partenariat associe l'expertise d'ASOTO en matière de production d'énergie hors réseau à la technologie pionnière de craquage d'ammoniac de CATALSYS pour introduire une nouvelle classe de générateurs d'énergie optimisés pour les centres de données.

Selon les termes du protocole d'accord signé ce mois-ci, ASOTO et CATALSYS développeront et commercialiseront conjointement des unités d'alimentation prêtes à l'emploi de type conteneur, en tirant parti de l'ammoniac comme source de carburant vert. Cet effort de collaboration promet d'établir de nouvelles normes en matière de durabilité et d'efficacité énergétique dans les centres de données à travers l'Europe.

Girts Bebris, membre du conseil d'administration d'ASOTO, a exprimé son enthousiasme à l'égard de cette collaboration : « En joignant nos forces à celles de CATALSYS, nous pouvons repousser les limites de ce qui est possible en matière de solutions énergétiques pour les centres de données. Nos technologies et notre expertise combinées sont parfaitement adaptées pour stimuler l'innovation et apporter une réelle valeur ajoutée à l'industrie. »

Kevin Fothergill, directeur de CATALSYS, a ajouté : « Nous sommes ravis de nous associer à ASOTO dans le cadre de ce projet révolutionnaire. Notre technologie unique a le potentiel extraordinaire de fournir de l'énergie verte durable aux centres de données en tout lieu. Grâce au solide réseau et aux capacités de fabrication d'ASOTO, nous pouvons répondre plus efficacement à la demande croissante et réduire les émissions de carbone dans ce secteur en pleine expansion. »

Ce partenariat stratégique entre ASOTO et CATALSYS marque une étape importante dans la recherche de solutions de production d'énergie verte à l'ammoniac pour les centres de données et établit une base solide pour les innovations futures dans ce secteur. « Nous sommes heureux d'annoncer que nos solutions de production d'électricité à base d'ammoniac vert seront mises à la disposition du marché européen des centres de données au cours du second semestre 2025. Nous encourageons les partenaires de l'industrie et les clients potentiels à se préparer au lancement et à continuer à travailler avec nous pour avancer vers un avenir plus durable.

À propos de ASOTO

ASOTO OÜ, basée à Tallinn, en Estonie, est spécialisée dans le développement de solutions d'alimentation hors réseau. Avec une forte présence sur le marché européen, ASOTO se consacre à fournir des options énergétiques innovantes et durables adaptées aux besoins uniques de diverses industries, en particulier les centres de données.

À propos de CATALSYS

CATALSYS Limited, dont le siège social se trouve à Hartlepool, en Angleterre, est spécialisée dans le développement d'une technologie de pointe de craquage de l'ammoniac. Ses solutions visent à créer des options énergétiques plus propres, qui peuvent être intégrées dans divers secteurs pour aider à réduire l'impact sur l'environnement.

22 mai 2024 à 03:38

Communiqué envoyé leet diffusé par :