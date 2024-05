Knauf Digital met en oeuvre la solution Configit Ace SaaS pour la gestion du cycle de vie des configurations





Le principal producteur de matériaux et de systèmes de construction met en oeuvre Configit pour enrichir le processus CPQ

COPENHAGUE, Danemark, 22 mai 2024 /PRNewswire/ -- Configit, leader mondial de la gestion du cycle de vie des configurations (CLM), a annoncé aujourd'hui que Knauf Digital GmbH, une filiale du groupe Knauf, a mis en oeuvre la solution Configit Ace® Saas pour accélérer son processus CPQ (Configure, Price, Quote). La technologie CLM de Configit intégrée à Salesforce CPQ offrira une meilleure évolutivité, une plus grande transparence et une meilleure perspective.

Le groupe Knauf est une entreprise familiale présente dans plus de 90 pays, avec plus de 80 usines de transformation de matières premières et plus de 300 usines de fabrication sur les cinq continents. L'entreprise est l'un des principaux fabricants mondiaux de matériaux de construction pour l'aménagement intérieur, l'isolation des bâtiments et les plafonds design. En 2022, Knauf employait plus de 41 000 employés dans le monde entier.

L'innovation et l'intégration des innovations technologiques sont les pierres angulaires de sa stratégie commerciale. Avec des produits de haute qualité, Knauf établit continuellement de nouvelles normes pour rendre la construction et la modernisation des bâtiments meilleures, plus efficaces et plus durables. Knauf Digital GmbH favorise l'excellence commerciale grâce à la numérisation pour toutes les entreprises du groupe Knauf dans le monde.

Knauf Digital cherchait à enrichir sa pile CPQ Salesforce d'un moteur de configuration puissant pour gérer la diversité des données et la complexité de la modélisation. Knauf Digital a mis en oeuvre Configit Ace SaaS en tant que nouvelle plateforme de configuration à l'épreuve du temps pour compléter le « C » de son CPQ Salesforce existant grâce à une intégration transparente à son système de planification des ressources d'entreprise (ERP) SAP.

En utilisant Configit Ace, Knauf Digital bénéficie:

D'une augmentation de la capacité de modélisation et de traitement des données dans le vaste portefeuille de produits ? Configit Ace permet aux ventes, à la fabrication et à l'ingénierie de s'aligner sur une source unique de vérité et de veiller à ce que Knauf ne propose que ce qui peut être vendu sur ses différents marchés.

? Configit Ace permet aux ventes, à la fabrication et à l'ingénierie de s'aligner sur une source unique de vérité et de veiller à ce que Knauf ne propose que ce qui peut être vendu sur ses différents marchés. D'une capacité d'évolution ? L'intégration de Salesforce CPQ au CLM offre l'évolutivité requise pour répondre aux exigences dynamiques des clients et répondre à la complexité croissante des produits, sans affecter les installations et les processus actuels des clients.

Andreas Witt, responsable des logiciels et de la technologie client chez Knauf Digital, a déclaré : « Pour gérer la complexité des produits, tenir les promesses et le faire avec profit, toutes les données produits de l'organisation doivent être alignées sur un modèle de configuration central. La solution de Configit nous aide à comprendre l'impact des décisions prises lorsque les offres changent dans le monde entier. Configit Ace SaaS constituera un véritable pilier de notre organisation. »

Johan Salenstedt, directeur général de Configit, a déclaré : « Lorsqu'il s'agit de la précision des devis, tout commence par un configurateur puissant et fiable. Notre solution Configit Ace SaaS permet d'orchestrer les données de configuration des produits à partir des systèmes informatiques existants et des configurateurs de produits, ce qui permet de disposer d'une source de vérité commune dans l'ensemble de l'organisation. Nous nous réjouissons de poursuivre notre travail avec Knauf Digital afin d'améliorer son investissement dans le CPQ. »

À propos de Configit

Configit est le leader mondial des solutions de gestion du cycle de vie des configurations (CLM) et un fournisseur de logiciels essentiels pour la configuration de produits complexes. Tous les produits Configit sont basés sur la technologie brevetée Virtual Tabulationâ (VTtm) technology, qui a redéfini la configuration des produits en offrant une plus grande rapidité et une meilleure gestion de la complexité. Virtual Tabulation permet à Configit de fournir des solutions de configuration puissantes et faciles à utiliser aux entreprises internationales leaders du marché. Site Web : https://configit.com/

