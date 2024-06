Durée de conservation inadéquate pour la consommation sécuritaire d'esturgeon fumé vendu par l'entreprise Les Maisons du Grand Héron

Produit : « Aussie Bites » biologique Problème : Aliments - Allergène - Gluten Distribution : En ligneAlbertaColombie-BritanniqueManitobaNouveau-BrunswickTerre-Neuve et LabradorNouvelle-ÉcosseOntarioQuébecSaskatchewan Voir les produits concernés et...

Produit : Lentilles brunes Problème : Aliments - Allergène - Blé Aliments - Allergène - Gluten Distribution : Nationale Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

DentalMonitoring est fier d'annoncer que le logiciel DentalMonitoring est désormais certifié en vertu du règlement de l'Union européenne sur les dispositifs médicaux 2017/745 (UE-RDM) et répond aux exigences relatives au marquage CE en tant que...

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ), en collaboration avec l'entreprise Les Maisons du Grand Héron, située au 199, chemin du Rivage, à Saint-Antoine-de-l'Isle-aux-Grues, avise la population de ne pas consommer le...