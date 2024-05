Xencelabs dévoile le premier écran à stylet OLED 4K de 16 pouces de l'industrie : Le mélange ultime de professionnalisme et de portabilité





L'écran à stylet OLED ultra mince et léger offre une portabilité exceptionnelle, des couleurs vibrantes, des niveaux de contraste élevés et des performances de stylet précises et naturelles.

VANCOUVER, Washington, 9 mai 2024 /CNW/ - Xencelabs, le fournisseur mondial de solutions de dessin numérique et le nouveaux choix pour les professionnels de la création, annonce le lancement du Xencelabs Pen Display 16, sa nouvelle solution de stylet sur écran pour les professionnels du contenu créatif, les éducateurs et les étudiants.

Créez où, quand et comme vous voulez

La flexibilité est l'une des caractéristiques principales de l'écran à stylet Xencelabs Pen Display 16 et le nombre de façons dont vous pouvez utiliser l'appareil témoigne de la philosophie de conception des produits de Xencelabs. Avec une épaisseur de seulement 0,47 pouce (12 mm) et un poids très léger de 2,67 lb (1,21 kg), l'écran peut être utilisé partout où la créativité vous mène - dans votre café préféré, une présentation à un client ou de la salle de classe à la maison. L'écran à stylet Xencelabs Pen Display 16 se connectera à n'importe quel ordinateur portable compatible PC, Mac ou Linux au moyen d'un seul câble USB-C à USB-C. Un concentrateur de 10 bits est inclus pour ceux qui doivent se connecter avec des câbles HDMI ou Display Port. le support Xencelabs Mobile Easel inclus, léger et facile à transporter, offre deux angles de dessin.

Écran OLED pour une qualité d'image exceptionnelle

Un écran à stylet OLED 4K répond à l'appel des utilisateurs créatifs qui souhaitent que les couleurs de leurs dessins et peintures soient plus vives et plus réalistes. L'écran OLED offre également une absence d'artefacts visuels comme les pertes de rétroéclairage et les pixels débordants. De plus, les artistes se réjouissent de la capacité de l'appareil à créer des couleurs réalistes sur un véritable fond noir.

En outre, la surface en verre gravé super-AG de bord en bord de l'écran offre une sensation fluide et naturelle de stylo sur papier et pratiquement aucun éblouissement. Prenant en charge jusqu'à 1,07 milliard de couleurs, l'écran à stylet dispose de cinq espaces de couleur calibrés en usine : Adobe® RGB (98 %), P3-DCS (98 %), sRGB (99 %), Rec 2020 et Rec 709. Le boîtier arrière en aluminium de l'écran assure une dissipation rapide de la chaleur sans aucun bruit perturbateur de ventilateur.

Performances fluides, précises et réactives du stylet

Le Xencelabs Pen Display 16 est équipé de deux stylets sensibles à la pression capables de répondre aux besoins ergonomiques ou de style de l'artiste. Le stylet à 3 boutons est plus large et possède trois boutons de raccourci d'application personnalisables, et le stylet fin à deux boutons est destiné à ceux qui recherchent la sensation et les effets produits par un véritable crayon ou un pinceau plus fin. Les deux sont équipés d'une gomme à effacer sensible à la pression.

Quick Keys - Jusqu'à 40 raccourcis par application

La télécommande très conviviale Quick Keys comprend huit touches personnalisables avec affichage OLED et un cadran à code de couleur pour créer de multiples raccourcis d'application logicielle. Elle peut fonctionner jusqu'à 53 heures sur une seule charge.

Prix et disponibilité

Xencelabs Pen Display 16 Bundle (1 249 $. MSRP USD, 1389 ? MSRP EU, 1199 £ MSRP UK) et Xencelabs Pen Display 16 Essentials (999 $. MSRP USD, 1129 ? MSRP EU, 969 £ MSRP UK) devraient être disponibles en mai et fin juin respectivement sur la boutique électronique Xencelabs et sur Amazon. Pour découvrir d'autres tarifs régionaux et concessionnaires locaux dans le monde, veuillez consulter le site www.xencelabs.com.

À propos de Xencelabs

Fondée en 2019, Xencelabs est une entreprise mondiale qui offre des solutions de dessin numérique de premier ordre permettant aux professionnels de la création de développer leur créativité et d'améliorer leur productivité. Pour en savoir plus sur Xencelabs, visitez www.xencelabs.com

