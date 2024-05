Le gouvernement du Canada reconnaît l'arrivée des réfugiés vietnamiens au Canada comme un événement d'importance historique nationale





Les Canadiens ont accueilli dans tout le pays des réfugiés fuyant des conditions de vie dangereuses et difficiles après la guerre du Vietnam.

GATINEAU, QC, le 9 mai 2024 /CNW/ - Les désignations historiques nationales peuvent rappeler des moments de grandeur et de triomphe ou nous amener à contempler les moments complexes qui ont contribué à définir le Canada d'aujourd'hui. La commémoration nous encourage à reconnaître toute l'étendue de notre histoire commune et nous aide à réfléchir à la manière de construire une société plus inclusive pour les générations actuelles et futures.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de l'arrivée des réfugiés vietnamiens au Canada comme événement historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada.

Après la fin de la guerre du Vietnam en 1975, les réfugiés, confrontés à d'éventuelles persécutions et à des conditions de vie difficiles, ont fui le Vietnam ainsi que le Cambodge, le Laos et d'autres régions touchées de l'Asie du Sud-Est. De nombreux Vietnamiens ont bravé les dangers de la jungle ou de la mer pour atteindre les pays voisins tels que la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines et Taïwan. Là, ils ont été entassés dans des camps de réfugiés dans l'espoir de trouver un nouveau foyer. Émus par les images dramatiques des réfugiés bloqués à bord du cargo Hai Hong en 1978, des dizaines de milliers de Canadiens et de nombreuses organisations se sont inscrits pour parrainer des réfugiés.

Entre 1975 et le début des années 1990, le Canada a accueilli quelque 200 000 de ces réfugiés grâce à ses politiques d'immigration et au soutien de la population canadienne. Les Canadiens de tout le pays ont aidé les réfugiés à se réinstaller et à reconstruire leur vie grâce à des programmes de parrainage. Une fois installés, les Vietnamiens ont apporté de nombreuses contributions à la prospérité économique du Canada et ont fièrement partagé leur culture avec les Canadiens.

Le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires à la population canadienne, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour en savoir plus sur la façon de présenter une demande de désignation pour une personne, un lieu ou un événement historique d'importance, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate.

Citation

« Alors que nous célébrons le Mois du patrimoine asiatique, la désignation de l'arrivée des réfugiés vietnamiens au Canada en tant qu'événement historique national marque un moment important de notre histoire commune qui continue de trouver un écho auprès des Canadiens. Le peuple canadien a accueilli et soutenu des centaines de milliers de réfugiés vietnamiens et les a aidés à s'installer dans tout le pays, où ils continuent de prospérer, apportant d'importantes contributions aux communautés et constituant une part importante du tissu culturel du Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

L'accueil des réfugiés vietnamiens reflète l'impact de la modernisation des lois canadiennes sur l'immigration, qui sont devenues plus favorables aux réfugiés dans les années 1960 et 1970. Il reflète également une opinion publique canadienne de plus en plus réceptive et favorable aux luttes des réfugiés.

Grâce à des programmes de soutien et à leur propre persévérance, les réfugiés vietnamiens ont pu se construire une nouvelle vie et former des communautés dans tout le Canada , notamment à Montréal, Toronto et Vancouver , mais aussi dans des villes plus petites.

, notamment à Montréal, et , mais aussi dans des villes plus petites. En reconnaissance de l'effort national d'accueil des réfugiés vietnamiens, le peuple canadien s'est vu décerner en 1986 la distinction Nansen des Nations Unies pour les réfugiés, une distinction qui reconnaît les services exceptionnels rendus à la cause des réfugiés. C'était la première fois et c'est toujours la seule fois que l'ensemble du peuple d'un pays a été honoré collectivement par cette distinction.

Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne. L'Agence Parcs Canada est déterminée à collaborer avec les Canadiens afin de raconter des récits de vaste portée et plus inclusifs dans les lieux qu'elle gère. Afin d'aider à atteindre cet objectif, le Cadre pour l'histoire et la commémoration présente une nouvelle approche complète et attrayante sur l'histoire du Canada selon diverses perspectives, notamment en exposant des périodes tragiques et difficiles du passé du Canada .

Document connexe

Liens connexes

Parcs Canada

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

Cadre pour l'histoire et la commémoration

SOURCE Parcs Canada (HQ)

9 mai 2024 à 13:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :