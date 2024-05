/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Inauguration officielle de la maison des aînés et alternative de Lebourgneuf dans la région de Québec/

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé, Sonia Bélanger, procédera à l'inauguration officielle de la...

Dans le but de résoudre la pénurie de personnel et les bris de services qui menacent les centres de la petite enfance (CPE) du Québec, les 12?400 travailleuses affiliées à la CSN revendiquent plus d'outils ainsi qu'un important rattrapage salarial...