Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan et le Grand conseil de Prince Albert annoncent un financement pour étudier la mise en oeuvre de service policiers dirigés par les autochtones





PRINCE ALBERT, SK, le 3 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales, l'honorable Paul Merriman, ministre des Services correctionnels, des Services policiers et de la Sécurité publique, et Brian Hardlotte, grand chef du Grand conseil de Prince Albert (GCPA), ont annoncé un investissement de plus de 1,4 millions de dollars pour appuyer la mise en oeuvre de services de police efficaces et adaptés sur le plan culturel pour les communautés membres du GCPA.

En octobre 2022, le GCPA et les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont annoncé la création de l'Équipe de mise en oeuvre de la sécurité publique du GCPA pour faire avancer les travaux sur les initiatives de sécurité publique dirigées par les Autochtones. Les résultats de ce travail ont aidé à concevoir et à déterminer les coûts d'une étude de faisabilité dans le cadre du Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit (PSPPNI).

L'investissement annoncé aujourd'hui va permettre au GCPA de passer à l'étape suivante de l'étude de faisabilité en menant une analyse des besoins en matière de sécurité communautaire par le biais de séances de mobilisation avec toutes les collectivités du GCPA.

Citations

«?Notre gouvernement travaille en collaboration avec le Grand Conseil de Prince Albert pour mettre en place des services de police adaptés à leurs réalités particulières - et l'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans l'approche collaborative qui nous a guidés tout au long de nos discussions. J'ai hâte de continuer à travailler avec eux pour assurer la sécurité de leurs communautés membres.?»

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

«?Le gouvernement de la Saskatchewan est fier de collaborer avec le Grand conseil de Prince Albert et d'investir dans l'avenir des services de police des Premières Nations et dans la sécurité communautaire. Il s'agit là de l'une des nombreuses mesures prises par la province pour garantir la sécurité et la stabilité de nos collectivités.?»

- L'honorable Paul Merriman, ministre des Services correctionnels, des Services policiers et de la Sécurité publique

«?Cet accord de contribution est une étape clé de notre partenariat visant à faire progresser les services de police adaptés sur le plan culturel au sein de nos collectivités avec les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan. Nous sommes reconnaissants de ce soutien, qui nous permettra d'entreprendre une étude de faisabilité approfondie. Notre objectif est de veiller à ce que nos stratégies de sécurité publique soient efficaces et reflètent véritablement les valeurs uniques des Premières Nations du Grand conseil de Prince Albert.?»

- Brian Hardlotte, grand chef du Grand conseil de Prince Albert

Les faits en bref

Le Grand conseil de Prince Albert (GCPA) représente 12 Premières Nations composées de 28 collectivités du nord de la Saskatchewan . Les communautés du GCPA sont réparties en quatre secteurs : Dénésulines d' Athabasca , les Cris des Plaines/Dakota, les Cris des Marais et les Cris des Bois. Les membres du PAGC comprennent les Dénésulines d' Athabasca , les Cris-des-Plaines, les Dakota-Cris, les Moskégons et la Première Nation crie de Woodland.

conseil de (GCPA) représente 12 Premières Nations composées de 28 collectivités du nord de la . Les communautés du GCPA sont réparties en quatre secteurs : Dénésulines d' , les Cris des Plaines/Dakota, les Cris des Marais et les Cris des Bois. Les membres du PAGC comprennent les Dénésulines d' , les Cris-des-Plaines, les Dakota-Cris, les Moskégons et la Première Nation crie de Woodland. Le Programme des services de police des Premières Nations et des Inuit (PSPPNI) fournit du financement pour appuyer des services de police professionnels, dévoués et adaptés à la culture. Le programme appuie les ententes tripartites entre le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux ou territoriaux et les collectivités des Premières Nations ou des Inuit. Les coûts sont partagés avec les provinces et les territoires conformément à un ratio de partage des coûts de 52 % pour le fédéral et de 48 % entre les provinces ou les territoires.

L'investissement annoncé aujourd'hui, qui s'élève à plus de 1,4 million de dollars, est partagé selon le ratio 52:48.

Le budget de 2024 propose d'investir 267,5 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024- 2025, et 92,5 millions de dollars par année par la suite, pour des services de police dirigés par les membres des Premières Nations et les Inuit.

92,5 millions de dollars par année par la suite, pour des services de police dirigés par les membres des Premières Nations et les Inuit. Le budget de 2021 a investi 861 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2021- 2022, et 145 millions de dollars par la suite, pour soutenir des services de police et de sécurité communautaire adaptés à la culture dans les collectivités autochtones.

Liens connexes

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

3 mai 2024 à 11:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :