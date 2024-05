Invitation aux médias - La ministre Diane Lebouthillier dévoilera des appuis financiers du gouvernement du Canada à 20 organisations de la Gaspésie et des Îles?de?la?Madeleine





ÎLES?DE?LA?MADELEINE, QC, le 2 mai 2024 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie?Les Îles?de?la?Madeleine et ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, annoncera des appuis financiers que le gouvernement du Canada a consentis à 20 entreprises, organismes et communautés de la Gaspésie et des Îles?de?la?Madeleine suivant le passage dévastateur de l'ouragan Fiona.

En Gaspésie, quatre administrations municipales ont été soutenues par DEC : la ville de Gaspé, la ville de Percé, la ville de Carleton?sur?Mer et la ville de Chandler.

DEC a également appuyé les projets de 16 organisations des Îles?de?la?Madeleine : la Municipalité des Îles?de?la?Madeleine, le Club nautique du Chenal, la Fabrique de la paroisse de Saint?Pierre-de?La Vernière, la Corporation de développement portuaire de la Baie du Cap?Vert, la Moule du Large, les moules de culture des Îles, le Club nautique de Cap?aux?Meules, les Bijoux Belle et Nathan, le Club vacances « Les Îles » ? Auberge la Salicorne, la Corporation du Parc de Gros?Cap, le Musée de la mer, le Camping Le Barachois, la Fille de la mer, savonnerie artisanale, les Fruits de mer Madeleine, L'Anse aux herbes et le Motel l'Archipel.

L'annonce de ces contributions financières de DEC sera faite au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC.

Date :

3 mai 2024

Heure :

8 h (HAA)

Endroit :

Auberge du Port

Salle Le Loufoque

40, chemin Principal

Cap?aux?Meules (Québec)

G4T 1B9

Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 6 h (HAA), le 3 mai 2024 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

2 mai 2024 à 08:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :