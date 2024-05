Projet de loi no 51 : Le PLQ demande plus de mobilité et de souplesse dans le secteur de la construction





QUÉBEC, le 2 mai 2024 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail, Madwa-Nika Cadet, estime qu'il faut profiter des travaux sur le Projet de loi no 51, Loi modernisant l'industrie de la construction, pour offrir plus de souplesse et une plus grande mobilité aux travailleurs du milieu, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'oeuvre et de crise du logement.

Concrètement, à l'occasion de l'étude détaillée du projet de loi, la députée libérale de Bourassa-Sauvé a l'intention de faire trois propositions au ministre du Travail :

Élargir la pleine mobilité, après 15 000 heures, aux titulaires d'un certificat de compétence occupation, comme c'est déjà le cas pour les titulaires de certificat de compétence compagnon. Cette mesure permettrait à une nouvelle catégorie de travailleurs, qui en compte plus de 32 000, d'être affectés dans toutes les régions du Québec;

Permettre à une personne détentrice d'un certificat de compétence occupation d'entreprendre l'apprentissage d'un métier et obtenir un certificat de compétence apprenti sans être contrainte de renoncer à son certificat de compétence actuel, ce qui est présentement le cas;

Autoriser les titulaires d'un certificat de compétence occupation d'effectuer l'ensemble des tâches partagées. Le projet de loi prévoit des mesures pour qu'un détenteur d'un certificat de compétence compagnon puisse exercer des tâches non comprises dans la définition qui s'applique à son métier sous certaines conditions. La porte-parole libérale, elle, souhaite aller plus loin et accorder aux travailleurs davantage de latitude dans l'exécution des tâches non attribuées spécifiquement à un métier ou à une occupation.

« En pleine crise du logement et de pénurie de main-d'oeuvre, nous devons profiter de l'occasion pour mettre en place des mesures qui favoriseront la mobilité, la polyvalence et la rétention des travailleurs de la construction. Ainsi, il est impératif de leur permettre une plus grande agilité dans le cadre de leurs tâches quotidiennes ainsi que dans leur perfectionnement. Nous souhaitons donc faire tomber des barrières afin que toute notre industrie de la construction soit plus performante, et ce, au bénéfice des travailleurs, des employeurs et de toute la société québécoise. »

-Madwa-Nika Cadet, porte-parole de l'opposition officielle en matière de travail et députée de Bourassa-Sauvé

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

2 mai 2024 à 07:02

Communiqué envoyé leet diffusé par :