Une subvention record d'Agriculture et Agroalimentaire Canada pour la promotion du sirop d'érable





LONGUEUIL, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) se réjouissent du financement accordé par Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) pour les aider dans leurs efforts de promotion du sirop d'érable à l'étranger. Ce montant record reflète la place importante qu'occupe l'or blond québécois dans le patrimoine et l'économie du pays.

En effet, dans le cadre du programme Agri-marketing, une initiative du Partenariat canadien pour une agriculture durable, une subvention historique pouvant atteindre 3,6 millions de dollars a été octroyée aux PPAQ pour les trois prochaines années. « Nous sommes heureux de renouveler ce partenariat gagnant-gagnant avec AAC, qui s'inscrit dans une collaboration de plusieurs années. Ce financement permettra de bonifier de façon substantielle nos activités de promotion sous la marque générique Maple from Canada dans les principaux marchés d'exportation, soit l'Allemagne, le Royaume-Uni, le Japon et l'Australie. L'éducation des consommateurs sur les bénéfices et la polyvalence de l'érable, ici et au-delà des frontières, est un travail que l'on fait en continu. Il permet de nous différencier en répondant aux nouvelles tendances alimentaires et aux préoccupations environnementales de notre clientèle », affirme Luc Goulet, président des PPAQ.

« Le meilleur sirop d'érable du monde est produit au Canada. Grâce à ce financement, nous faisons rayonner la qualité, la polyvalence et la durabilité du sirop d'érable canadien afin de faire croître la demande, d'augmenter nos exportations et de créer plus de possibilités pour nos dévoués acériculteurs et acéricultrices », souligne l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire.

Avec des ventes et des exportations de sirop d'érable qui ont crû considérablement au cours des dernières années, il a été démontré que les investissements des PPAQ pour la promotion générique du sirop d'érable offraient un retour positif. D'ailleurs, les exportations de sirop d'érable ont augmenté de 28 % entre 2019 et 2023 grâce aux efforts conjoints des PPAQ et des exportateurs.

« Cet appui du gouvernement canadien est primordial et témoigne de sa reconnaissance envers nos producteurs et productrices acéricoles qui travaillent avec ardeur et passion pour nous offrir un produit d'exception et de qualité, exporté dans plus de 70 pays », ajoute David Marino, directeur de la promotion et du développement des marchés de l'organisation.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

