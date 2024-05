Demande de renseignements sur la location possible du laboratoire David-Florida - Opportunité pour l'industrie





LONGUEUIL, QC, le 1er mai 2024 /CNW/ - L'Agence spatiale canadienne, en étroite collaboration avec Services publics et Approvisionnement Canada, a publié une demande de renseignements (DDR) pour déterminer l'intérêt de l'industrie à louer le laboratoire David-Florida (LDF) en vue de maintenir au Canada une capacité de services d'essai uniques et de soutenir le secteur spatial canadien en plein essor. Le LDF est un centre d'intégration, d'assemblage et d'essai d'engins spatiaux.

En mars 2024, l'Agence a annoncé son intention de fermer le LDF à la suite d'une revue stratégique de ses opérations dans le cadre de l'exercice de recentrage des dépenses publiques. Un examen minutieux d'autres modèles d'affaires a été réalisé afin de déterminer la meilleure façon de répondre aux besoins permanents d'assemblage et d'essai du secteur spatial canadien. La fin de l'utilisation du LDF par le gouvernement fédéral crée une opportunité pour l'industrie de maintenir les activités du laboratoire et de gérer l'utilisation continue de cette installation d'essai de calibre mondial.

Tous les détails sur le mandat et les activités actuels du LDF ainsi que sur ses caractéristiques techniques se trouvent dans le site Web de l'Agence : https://www.asc-csa.gc.ca/fra/laboratoires-et-entrepot/david-florida/.

La DDR cherche à déterminer l'intérêt que pourrait avoir l'industrie à louer le LDF à compter du 1er avril 2025 ou vers cette date. Les parties intéressées doivent répondre avant 16 h (HE) le 28 mai 2024.

Faits en bref

Le LDF est un centre d'intégration, d'assemblage et d'essai d'engins spatiaux situé sur le campus de la baie Shirleys, dans la région d' Ottawa . L'intégration, l'assemblage et l'essai sont les dernières étapes nécessaires pour démontrer que les engins spatiaux et les charges utiles peuvent résister à leur lancement et à l'environnement spatial.

Dans le cadre de l'exercice de recentrage des dépenses publiques, il a été annoncé en mars 2024 que le LDF cesserait ses activités le 31 mars 2025.

L'Agence spatiale canadienne continue de se consacrer au renforcement des capacités, d'appuyer la recherche et le développement technologique, et de soutenir le secteur spatial canadien pour l'avenir.

Citation

« Il nous faut exploiter les ressources de la manière la plus efficace possible et trouver des occasions de mieux les utiliser. Voilà une occasion pour l'industrie d'assurer la continuité d'un laboratoire d'essai de calibre mondial et de soutenir notre objectif d'accroitre la capacité industrielle du Canada et de favoriser la recherche et la technologie de haut niveau dans le domaine spatial. »

L'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

1 mai 2024

