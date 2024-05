Le CIFQ salue la contribution de Claude Villeneuve pour la foresterie québécoise





QUÉBEC, le 21 mai 2024 /CNW/ - C'est avec stupéfaction et profonde tristesse que le Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ) apprend le décès d'un des grands scientifiques du Québec, Monsieur Claude Villeneuve.

Chercheur émérite reconnu internationalement et dont les recherches et les actions pragmatiques en lien avec les changements climatiques ont permis de faire avancer la connaissance scientifique sur la forêt boréale et les défis qui l'attendent. Vulgarisateur de grand talent il sut captiver les différents publics, inspirer des carrières scientifiques, susciter de profondes réflexions sur les pratiques actuelles et supporter le développement de la Chaire en éco-conseil de l'UQAC.

« La science climatique et forestière perd un de ses grands sages. Le CIFQ tient à présenter ses plus sincères condoléances à sa famille qu'il aimait tant ainsi qu'à ses collaborateurs et amis. Ensemble, il nous revient de faire vivre les enseignements de Claude et de poursuivre l'adaptation de la foresterie aux défis et aux opportunités que présentent les changements climatiques », a déclaré le président directeur général du CIFQ, monsieur Jean-François Samray.

À propos du CIFQ

Principal porte-parole de l'industrie forestière du Québec, le CIFQ représente les intérêts des entreprises de sciage résineux et feuillus, de déroulage, de pâtes, papiers, cartons et panneaux et fabricants de bois d'ingénierie.

Rappelons que l'industrie forestière est un moteur de développement économique pour le Québec pour plus de 900 municipalités au Québec. Comme indiqué dans l'étude d'impact réalisée par PwC portant sur l'année 2021, elle emploie et soutien près de 130 000 travailleurs et génère des revenus d'emploi totalisant plus de 7,5 G$. En termes de contribution aux différents paliers de gouvernements, elle a versé 6,8 G$ en revenus fiscaux et parafiscaux. Elle représente 12 % des exportations du Québec et la contribution au PIB de l'ensemble de l'activité générée par l'industrie totalise près de 18 G$. Avec sa capacité de séquestration et de stockage du carbone et son potentiel dans la production de bioénergies et de bioproduits, le secteur forestier est un outil contribuant à la lutte contre les changements climatiques.

SOURCE Conseil de l'industrie forestière du Québec (CIFQ)

21 mai 2024 à 17:59

Communiqué envoyé leet diffusé par :